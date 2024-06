Umrlo več kot 1300 romarjev

Letošnje romanje v Meko, ki se ga je udeležilo okrog 1,8 milijona ljudi, so spremljale visoke temperature, ki so občasno celo presegle 50 stopinj Celzija

Sadvska Arabija je v nedeljo potrdila, da je med hadžem v državi umrl najmanj 1301 človek, v večini naj bi šlo za neregistrirane romarje, ki so v izjemni vročini prehodili dolge razdalje. Letošnje romanje v Meko, ki se ga je udeležilo okrog 1,8 milijona ljudi, so spremljale visoke temperature, ki so občasno celo presegle 50 stopinj Celzija.

Glede na podatke savdskih oblasti več kot tri četrtine preminulih ni imelo uradnih dovoljenj za udeležbo na romanju in so bili brez ustrezne zaščite in počivališč dlje časa izpostavljeni sončni pripeki. Med njimi je bilo več starejših in takih s kroničnimi boleznimi, poročanje savdske tiskovne agencije SPA povzema britanski BBC.

Savdska Arabija je bila sicer deležna kritik, ker da ni storila več za varnost romarjev, zlasti neregistriranih, ki nimajo dostopa do klimatiziranih prostorov in uradnega prevoza med hadžem. Zdravstvene oblasti so sicer zatrjevale, da so si prizadevale osveščati ljudi o nevarnostih vročine in načinih, kako ublažiti njene učinke.

Posamezne države so sicer v zadnjih dneh že poročale o visokem številu smrtnih žrtev med svojimi romarji, Savdska Arabija pa do nedelje ni podala uradnih podatkov ali ocen.

Ker je med žrtvami veliko število neregistriranih romarjev, nekatere države že sprejemajo ukrepe. Egiptovski premier Mostafa Madbuli je denimo v soboto odredil odvzem licence 16 turističnim agencijam in državno tožilstvo pozval h kazenskemu pregonu njihovega vodstva zaradi omogočanja neregularnih potovanj.

Jordanija je že v petek sporočila, da je pridržala več potovalnih agentov, ki so omogočali tovrstno udeležbo na romanju v Meko, tunizijski premier Kais Saied pa je odstavil ministra za verske zadeve.

Dovoljenje za vstop v Meko oblasti v Rijadu državam izdajajo po sistemu kvot, posameznikom pa se razdelijo z loterijo. Številni se skušajo romanja udeležiti brez dovolilnic, čeprav jim v primeru, da jih pri tem ujamejo savdske oblasti, grozi aretacija in izgon. Rijad je še pred začetkom hadža poročal, da je iz Meke odslovil več sto neregistriranih romarjev.

Hadž je eden od petih stebrov islama, ki naj bi se ga vsaj enkrat v življenju udeležil vsak polnoleten, zdrav in finančno sposoben musliman. Romanje se je v Meki zaključilo v torek minuli teden. Smrti zaradi vročine in izčrpanosti ter druge tragedije med romanjem so sicer skorajda vsakoleten pojav.

