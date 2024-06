Madžarska bo kljub določenemu nasprotovanju prevzela predsedovanje EU

Slogan madžarskega predsedovanja Svetu EU se glasi "Naredimo Evropo spet veliko"

Madžarska bo 1. julija kljub določenemu nasprotovanju, ki prihaja predvsem iz vrst evropskih poslancev, od Belgije prevzela polletno predsedovanje Svetu EU, ki ga bodo zaznamovale spremembe v institucijah EU. Med prioritetami Budimpešta izpostavlja gospodarsko konkurenčnost EU, širitev EU in zajezitev nezakonitih migracij.

"Naredimo Evropo spet veliko" se glasi nedavno predstavljeni slogan madžarskega predsedovanja Svetu EU, s čimer želijo po navedbah ministra za evropske zadeve Janosa Boke poudariti, da so države članice močnejše, ko delujejo skupaj. To ponazarja tudi logo predsedovanja - Rubikova kocka, ki je sestavljena iz 27 delov, kolikor je članic EU. Obenem izum Madžara Erna Rubika predstavlja madžarsko iznajdljivost, strateško razmišljanje in sofisticiranost, navajajo na uradni spletni strani madžarskega predsedovanja.

Boka je poudaril, da bodo Svetu EU predsedovali v zelo zapletenih razmerah. Pri tem je omenil vojno v Ukrajini in občutljivo varnostno situacijo na evropski celini, grožnjo gospodarskega zaostanka za nekaterimi tekmeci iz drugih delov sveta, nezakonite migracije, naravne nesreče in podnebne spremembe, pa tudi demografske izzive.

Prva prednostna naloga Budimpešte na čelu Sveta EU, v okviru katerega se ministri držav članic sestajajo v desetih različnih sestavah, bo okrepitev gospodarske konkurenčnosti EU, kar bodo vključili v evropske politike na vseh področjih. Prizadevali si bodo za pripravo industrijske strategije, spodbujanje produktivnosti, odprto gospodarstvo in mednarodno gospodarsko sodelovanje.

Temu bo namenjen tudi Novi evropski dogovor za konkurenčnost, za vzpostavitev katerega so se voditelji držav članic zavzeli že na aprilskem zasedanju v Bruslju. Cilj madžarskega predsedstva je, da bi ta dogovor sprejeli na neformalnem zasedanju v Budimpešti, ki ga načrtujejo za 8. november.

Dan prej bo madžarska prestolnica gostila vrh Evropske politične skupnosti - neformalne platforme, namenjene izmenjavi mnenj med okoli 50 evropskimi državami.

Po besedah stalnega predstavnika Madžarske pri EU Balinta Odorja si obenem prizadevajo, da bi v dneh okoli obeh zasedanj pripravili še srečanje voditeljev članic unije in zahodnobalkanskih držav. Želijo si, da bi potekalo v eni od držav v regiji.

Širitev unije bo namreč prav tako ena od prioritet madžarskega predsedovanja. "Radi bi izkoristili zagon in pospešili širitveni proces na regijo Zahodnega Balkana, saj smo predolgo čakali," je povedal Odor. Poudaril je, da je treba širitev na Vzhod in širitev na Zahodni Balkan obravnavati uravnoteženo.

Ena od prednostnih nalog bo še zajezitev nezakonitih migracij, pri čemer je stalni predstavnik poudaril pomen varovanja zunanjih meja EU in sodelovanja s tretjimi državami. Glede migracijskega pakta, ki mu sicer Madžarska nasprotuje, pa je pojasnil zgolj, da potekajo priprave na njegovo izvajanje.

Na področju notranjih zadev in migracij si bo Madžarska kot predsedujoča Svetu EU prizadevala tudi za okrepitev odpornosti schengenskega območja. Želijo si, da bi do konca leta sprejeli odločitev o polnopravnem članstvu Romunije in Bolgarije. Zaenkrat je bil namreč mejni nadzor odpravljen zgolj na morskih in zračnih mejah teh dveh držav z drugimi članicami schengna.

V nasprotju z državami, ki so predsedovale od začetka ruske agresije pred dvema letoma, pa med madžarskimi prioritetami ni mogoče najti nadaljnje podpore Kijevu. Vlada pod vodstvom premierja Viktorja Orbana velja za najostrejšo nasprotnico pomoči EU ukrajinskim oblastem, predvsem na vojaškem področju. Tako v Svetu EU blokira več s tem povezanih odločitev.

Okrepitev obrambne industrije spričo ruske agresije na Ukrajino in gospodarska konkurenčnost EU bosta sicer po pričakovanjih med ključnimi prednostnimi nalogami institucij EU v prihodnjem petletnem zakonodajnem obdobju po nedavnih evropskih volitvah.

Madžarska bo med predsedovanjem sledila svoji viziji Evrope

Pogovori o prihodnjih sestavi oziroma vodstvu Evropske komisije in Evropskega sveta sicer še potekajo, na nov mandat pa se pripravljajo tudi v Evropskem parlamentu.

Madžarsko predsedovanje bo tako zaznamovala tudi tranzicija v evropskih institucijah, vendar pa Odor zagotavlja, da se bo sprejemanje zakonodaje kljub temu nadaljevalo. Od belgijskega predsedstva bodo po njegovih navedbah prevzeli več kot 120 zakonodajnih predlogov.

Minister za evropske zadeve Boka je ob tem poudaril, da bo Madžarska med predsedovanjem sledila svoji viziji Evrope.

To bi lahko znova povzročilo pretrese v evropskih institucijah in nekaterih članicah unije, saj se je Budimpešta v zadnjih letih večkrat znašla v sporu z Brusljem, ki madžarski vladi očita nespoštovanje prava EU. Zaradi tega proti Madžarski še vedno teče tudi postopek po 7. členu pogodbe EU, ki ga je parlament sprožil leta 2018.

Evropski parlament je že lani sprejel resolucijo, v kateri je izrazil zaskrbljenost v zvezi z madžarskim predsedovanjem zaradi pomanjkljivosti pri spoštovanju prava EU. Več evroposlancev se je zavzelo za to, da bi namesto Madžarske predsedovanje prevzela katera druga država članica ali pa da bi ji vsaj omejili pristojnosti.

Madžarska bo zaključila tudi trio predsedujočih držav, ki ga je sredi lanskega leta začela Španija. Naslednjega sestavljajo Poljska, Danska in Ciper.