Katera so največja podjetja v Sloveniji?

Sodeč po lanskih prihodkih so to Petrol, Holding Slovenske elektrarne (HSE) in Belektron

Največja podjetja v Sloveniji po lanskih prihodkih so Petrol, Holding Slovenske elektrarne (HSE) in Belektron. Prvo deseterico lestvice, ki jo je danes objavil časnik Delo, sestavljajo še Gen-I, Gorenje, Krka, Lek, Mercator, Geoplin in Impol.

Prva štiri mesta so zasedla podjetja iz energetskega sektorja, kar je po navedbah Dela vsaj deloma tudi posledica visokih cen energije.

S skoraj 5,6 milijarde evrov prihodkov je največji Petrol, ki večino prometa ustvari s prodajo naftnih derivatov, vse bolj pa se uveljavlja tudi kot ponudnik rešitev na področju obnovljivih virov energije.

Na drugem mestu je s skoraj 5,2 milijarde evrov prihodkov HSE, ki proizvaja električno energijo. Tretja je s 3,3 milijarde evrov družba Belektron, ki trguje z emisijskimi kuponi, četrto mesto pa je z malo manj kot 2,9 milijarde evrov zasedel Gen-I, ki prodaja elektriko iz Jedrske elektrarne Krško, dejaven pa je tudi na področju plina in obnovljivih virov energije.

Glede na čisti dobiček je Petrol z 92,8 milijona evrov zasedel šesto mesto, HSE s 400,3 milijona evrov prvo, Belektron pa z 29,8 milijona evrov 14. mesto. Čisti dobiček družbe Gen-I je dosegel 8,5 milijona evrov.

"Spremenljivost veleprodajnih cen energentov je bila leta 2023 manjša, kar pomeni, da so bili dobički pri trgovanju nižji. Na drugi strani je precej bolje posloval del energetike, ki se ukvarja s proizvodnjo električne energije, saj so prodajne cene za leto 2023 v pomembni meri zaklenili že v letu 2022, medtem ko so bili stroškovni in vremenski pogoji za proizvodnjo v letu 2023 precej boljši kot v letu 2022," je poslovanje za časnik komentiral glavni ekonomist pri Gospodarski zbornici Slovenije Bojan Ivanc.

Od preostalih podjetij iz prve deseterice je proizvajalec bele tehnike Gorenje lani ustvaril malo več kot 2,5 milijarde evrov prihodkov oziroma 21 milijonov evrov čistega dobička, Krka približno 1,7 milijarde evrov prihodkov in 294,5 milijona evrov čistega dobička, Lek pa malo več kot 1,6 milijarde evrov prihodkov in 135,7 milijona evrov čistega dobička.

Mercator je ob 1,3 milijarde evrov prihodkov vknjižil 46,7 milijona evrov čiste izgube, Geoplin ob 1,04 milijarde evrov prihodkov 22,2 milijona evrov čistega dobička, Impol pa ob 1,02 milijarde evrov prihodkov 39,6 milijona evrov čistega dobička.

Od 11. do 20. mesta na lestvici po prihodkih sledijo Mol & Ina, Revoz, Adria Mobil, Telekom Slovenije, Eles, Gen, Porsche Slovenija, Dars, GA Adriatic in Engrotuš.