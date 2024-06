Slovenija praznuje 33 let samostojnosti

Dan državnosti

Slovenija praznuje dan državnosti in s tem obeležuje 33 let od osamosvojitve, ko je takratna skupščina sprejela ključne osamosvojitvene dokumente. Večina slovesnosti in osrednja državna proslava so potekale že v ponedeljek, danes pa svoja vrata odpira tudi predsedniška palača, kjer bo obiskovalce pozdravila predsednica republike Nataša Pirc Musar.

Obiskovalci predsedniške palače si bodo ob današnjem dnevu odprtih vrat lahko pod strokovnim vodstvom uslužbencev protokola ogledali delovne in protokolarne prostore urada predsednice republike.

V počastitev državnega praznika bo pred predsedniško palačo med 9. in 16. uro postrojena častna straža garde Slovenske vojske.

Pirc Musar pa bo dopoldne na ljubljanskih Žalah položila tudi venec pri Pomniku padlim v vojni za Slovenijo '91.

Slovenija je sicer dan državnosti že v ponedeljek obeležila s številnimi slovesnosti, vrhunec prireditev je bila tudi letos osrednja državna proslava na Kongresnem trgu v Ljubljani. Zbrane je nagovorila predsednica Pirc Musar, ki je ob tem spomnila, da časi pred osamosvojitvijo niso bili lahki, a smo znali videti svetlo prihodnost. Zdaj so na obzorju temni oblaki, nanje moramo biti pripravljeni, a prebrodimo jih lahko le skupaj. Zato moramo vsak dan dokazovati, da smo skupnost, je pozvala.

Na slavnostnih sejah sta se sestala tudi državni zbor in državni svet.

Z dnevom državnosti, ki je tudi dela prost dan, obeležujemo dogodke pred 33 leti, ko je takratna slovenska skupščina 25. junija 1991 po nekajletnih prizadevanjih sprejela ključne dokumente za odcepitev Slovenije od takratne Socialistične federativne republike Jugoslavije (SFRJ) in nastanek samostojne države Slovenije - Temeljno ustavno listino o samostojni in neodvisni Republiki Sloveniji, ustavni zakon za njeno izvedbo in Deklaracijo o neodvisnosti.

Slovenija je svojo samostojnost in neodvisnost slovesno razglasila dan po sprejetju ključnih dokumentov, 26. junija 1991, na Trgu republike v Ljubljani, kjer je tedaj zaplapola tudi slovenska zastava.