Stečajni zaupnik napovedal, da bo zaprl medijsko platformo desničarskega skrajneža

Alex Jones dolguje 1,5 milijarde dolarjev družinam leta 2012 ubitih otrok na šoli Sandy Hook, ker je lagal o strelskem napadu

Stečajni zaupnik Christopher Murray je danes napovedal, da bo zaprl medijsko platformo desničarskega skrajneža Alexa Jonesa Infowars in razprodal njeno premoženje za delno plačilo tožnikom. Jones dolguje 1,5 milijarde dolarjev družinam leta 2012 ubitih otrok na šoli Sandy Hook, ker je lagal o strelskem napadu, poroča New York Post.

Jones je enega najhujših strelskih napadov v zgodovini ameriških šol označil za prevaro nasprotnikov pravice do orožja v ZDA in trdil, da so starši ubitih otrok igralci. Njegovi poslušalci so potem oskrunili grobove 20 ubitih otrok ter grozili njihovim staršem.

Provokator in ustvarjalec številnih teorij zarot Jones je sporočil, da bo njegov medij deloval še nekaj mesecev, nato pa ga bodo zaradi stečaja zaprli. Obljubil pa je, da bo nadaljeval svoje bombastične izjave drugje, poroča newyorški časopis.

Družine ubitih doslej kljub uspešnim tožbam niso dobile niti dela odškodnine, Jonesovo osebno premoženje pa je ocenjeno na devet milijonov dolarjev.

