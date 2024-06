Avstralski premier / »Postopek proti Assangeu se je vlekel predolgo«

© Wikimedia Commons

Avstralski premier Anthony Albanese je danes izrazil veliko zadovoljstvo ob izpustitvi ustanovitelja Wikileaksa Juliana Assangea. Kot je dejal, se pogledi na dejavnosti avstralskega aktivista razlikujejo, a da je neizpodbitno dejstvo, da se je postopek proti njemu vlekel predolgo, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Assange je trenutno na poti z letalom proti Canberri, potem ko je na ameriških tihomorskih Severnih Marianskih otokih priznal krivdo, s čimer se je zaključil njegov skoraj 14-letni pregon.

V skladu s predhodnim dogovorom s pravosodnim ministrstvom ZDA je namreč sodišče Assangea obsodilo na 62 mesecev zapora, kolikor je 52-letnik že preživel v zaporu v Angliji.

V avstralski prestolnici, kjer Assangea pričakujejo čez nekaj ur, je Albanese novinarjem dejal, da je zelo zadovoljen z razpletom situacije, prepričan pa je tudi, da si njegov pogled deli velika večina sonarodnjakov.

Albanese, ki je v preteklosti večkrat zagovarjal izpustitev Assangea, verjame, da obstajajo različni pogledi na obsojenčeve dejavnosti, a da bodo Avstralci nedvomno veseli konca sage, ki Assangeu omogoča združitev z družino.

Assangea na letu z ameriškega ozemlja v zahodnem Pacifiku spremljata avstralska veleposlanika v ZDA in Združenem kraljestvu, še navaja AFP.

ZDA so svetovno znanega aktivista preganjale, ker je WikiLeaks s pomočjo pripadnice ameriške vojske Chelsea Manning leta 2010 objavil množico dokumentov o ameriških vojnah v Iraku in Afganistanu.

Zadnjih pet let se je med bivanjem v strogo varovanem zaporu Belmarsh na obrobju Londona boril proti izročitvi. Pred tem je še sedem let preživel v izgnanstvu na ekvadorskem veleposlaništvu v Londonu, dokler mu niso odvzeli azila in ga aprila 2019 zaprli.

