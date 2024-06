Biden pomilostil ameriške vojake, obsojene zaradi homoseksualnosti

Popravljena zgodovinska krivica

Predsednik ZDA Joe Biden je danes pomilostil ameriške veterane, ki so bili obsojeni in odpuščeni iz vojske zaradi kršenja vojaškega zakona o prepovedi homoseksualnih spolnih odnosov, poroča ameriški medij CNN.

"S tem ukrepom popravljamo zgodovinsko krivico, ki je bila storjena vojakom samo zaradi tega, ker so bili to, kar so. Naši vojaki so v prvih vrstah boja za svobodo in tvegajo življenja za državo. Kljub pogumu in žrtvovanju so več tisoč pripadnikov skupnosti LGBTQI+ pregnali iz vojske zaradi spolne usmerjenosti ali identitete. Gre za dostojanstvo in dostojnost," so sporočilo predsednika ZDA povzeli v Beli hiši.

Bidnov ukrep bo pomagal okrog 2000 veteranom, da zaprosijo za uradno pomilostitev in dobijo vse ugodnosti, kot so pokojnine in zdravstveno zavarovanje.

Obsojeni so bili po sedaj že ukinjenem vojaškem zakonu, ki je od leta 1951 do leta 2013 prepovedoval "sodomijo" ali poskus sodomije. Obsojenci za posilstva pa s tem ukrepom ne bodo pomiloščeni.

N0eNlo-jnnY