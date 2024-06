Pridih Tonyja Blaira

Vodja laburistov Keir Starmer bi svojo stranko na parlamentarnih volitvah na začetku julija rad popeljal do zmage. Pri tem posnema metode predhodnika, ki mu je to nazadnje uspelo.

Tony Blair in Keir Starmer

© Profimedia

John Burton se še dobro spominja večera, ko je Tony Blair potrkal na njegova vrata – takrat, maja 1983, je bil še mlad, neznan politik in je iskal volilno okrožje, v katerem bi ga v parlament izvolili kot kandidata britanske delavske stranke, to je laburistov. Sedgefield, okrožje okoli Burtonove vasi Trimdon na severovzhodu Anglije, je bilo edino, ki še ni izbralo kandidata. Če bi Blair želel kandidirati tu, kjer so knapi nekoč kopali premog, bi najprej moral prepričati Burtona, vodjo strankine krajevne izpostave.