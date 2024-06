Dejanska cena in dejanski stroški

Cena elektrike iz nove jedrske elektrarne Krško bi bila najvišja med vsemi viri energije

Sedanja jedrska elektrarna Krško

© Matej Leskovšek

Zaradi negativne učne krivulje so stroški projektov novih jedrskih elektrarn v zahodnih državah iz leta v leto višji, roki gradnje se podaljšujejo, cena elektrike pa je najvišja med vsemi viri energije, predvsem v primerjavi z mnogo cenejšimi obnovljivimi viri. Kot primer navajam Hinkley Point C v Združenem kraljestvu, ki je danes edina jedrska elektrarna v Evropi v gradnji. Začetek sega v leto 2016, predvideni rok za dokončanje, če ne bo znova podaljšan, pa je leto 2031, kar je 16 let od prve lopate. Stroški so ocenjeni na 27 milijard evrov za veliki jedrski reaktor, kot je predviden v Krškem, kar pomeni, da bo stroškovna cena elektrike zagotovo presegla 150 EUR/MWh po pogodbi in se približala 200 EUR/MWh.