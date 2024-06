Kdo dobiva »umazani« denar?

Zakaj je nujna revizija pravil, po katerih se javnim ustanovam in nevladnim organizacijam deli denar iz dogovorov med tožilci in storilci kaznivih dejanj?

Ekipa podjetja Aktiva, skrajno desno Mihael Strmljan, lastnik skupine Aktiva, ki je s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde (ostali na fotografiji: Ranko Šmigoc, Aktiva varovanje; Kristina Jokić, Aktiva upravljanje; Jasmina T. Šušteršič, Aktiva čiščenje; Taja Kuhar, direktorica podjetja Presad)

© Marko Pigac

Sredi maja je poslovnež in milijonar Mihael Strmljan – leta 2021 je bil na Managerjevi lestvici s 30 milijoni evrov premoženja razglašen za 85. najbogatejšega Slovenca – s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde. S šestimi obtoženimi je namreč sodeloval pri večmilijonskem pranju denarja. V skladu s sporazumom je Strmljan ob poplačilu utajenih davkov, povrnitvi škode podjetju in plačilu kazni moral nakazati še 280.000 evrov v dobrodelne namene. Tolikšno nakazilo je predlagal državni tožilec Matija Hostnik. Katere javne ustanove in nevladne organizacije so prejele denar, na specializiranem državnem tožilstvu niso razkrili; izvedeli smo le, da je šlo za 17 različnih prejemnikov, ki jih je izbral Strmljan oziroma njegov zagovornik. Ta aktualni primer ponovno odpira vprašanje, aktualno že pred leti: Ali je način izbora organizacij, ki dobijo denar od storilcev kaznivih dejanj, ki se »poravnajo«, pravilen? Pogledali smo, kdo je dobival denar v zadnjih desetih letih.