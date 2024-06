Za podatkovne centre?

Ministrstvo za digitalno preobrazbo podpira naložbene ideje Equinixa

Eden izmed podatkovnih centrov, ki ga sicer uporablja podjetje Meta, podobne centre gradi tudi ameriški Equinix

Konec maja je ministrstvo za digitalno preobrazbo obiskala delegacija predstavnikov družbe Equinix Italia in Gospodarske zbornice Slovenije, konkretneje tamkajšnjega Združenja za informatiko in telekomunikacije. Predstavnikom ministrstva so predstavili načrte Equinixa »za širitev podatkovnih centrov v regijo in prosili za podporo pri izvedbi postopkov«.