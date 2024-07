Skrajna desnica zmagovalka prvega kroga volitev v Franciji

Dokončni odgovor o novi sestavi parlamenta bo dal drugi krog 7. julija

Skrajno desni Nacionalni zbor (RN) je zmagovalec današnjega prvega kroga parlamentarnih volitev v Franciji, kažejo projekcije. Sredinsko zavezništvo predsednika Emmanuela Macrona je zaostalo tudi za levo usmerjeno Novo ljudsko fronto. Dokončni odgovor o novi sestavi parlamenta bo dal drugi krog 7. julija.

Glede na projekcije je RN ob visoki udeležbi osvojil 34,5 odstotka glasov, z okoli 29 odstotki sledijo leve stranke, zbrane v Novi ljudski fronti. Kot kaže, pa je Macronovo sredinsko zavezništvo zasedlo tretje mesto z nekaj več kot 20 odstotki glasov.

Sodeč po projekcijah si lahko skrajna desnica po drugem krogu obeta večino v parlamentu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Macron je zatorej v prvem odzivu po objavi projekcij ob zaprtju volišč pozval k oblikovanju "širokega, jasno demokratičnega in republikanskega zavezništva" proti skrajni desnici. V izjavi je poudaril še, da visoka udeležba kaže na pomen, ki jih imajo te volitve za Francoze.

Vodilni obraz RN Marine Le Pen je prav tako že usmerila pogled proti koncu naslednjega tedna. Podpornikom je dejala, da ni še nič odločenega, saj da bo za osvojitev absolutne večine odločujoč drugi krog.

"Dvokrožni volilni sistem na izpadanje namreč omogoča številna presenečenja. Kandidati za 577 poslanskih mest kandidirajo v prav toliko volilnih enotah, zmaga tisti, ki zbere več kot polovico glasov; če jih nihče ne zbere, gresta v drugi krog, ki bo prihodnjo nedeljo, prva dva, z njima pa tudi vsak, ki dobi vsaj dvanajstinpolodstotno podporo volivcev."



Mojca Širok,

dopisnica TV Slovenija

Jean-Luc Melenchon, vodja skrajno leve Nepokorne Francije (LFI), ki s socialisti, komunisti in zelenimi oblikuje Novo ljudsko fronto, je dejal, da izidi prvega kroga pomenijo težek in nesporen poraz Macrona. Obenem je dejal, da bodo pred drugim krogom tam, kjer vodi skrajna desnica, z glasovnic umaknili svoje tretjeuvrščene kandidate. "Naša navodila so preprosta, neposredna in jasna. Niti enega glasu več, niti enega sedeža več za RN," je bil neposreden politični veteran.

Predsednik Macron se je za sklic predčasnih volitev odločil po porazu svoje stranke Preporod na evropskih volitvah, na katerih je več kot 30 odstotkov volivcev podprlo RN.

Dokončni odgovor o novi sestavi 577-članskega parlamenta bo dal drugi krog 7. julija. Vanj se v primeru, da nihče od kandidatov ne osvoji 50 odstotkov glasov, uvrstita dva najbolje uvrščena in še vsak morebitni kandidat, ki bi zbral podporo vsaj 12,5 odstotka registriranih volivcev.

Udeležba do 17. ure je bila rekordna, skoraj 60-odstotna, kar je 20 odstotkov več kot na volitvah leta 2022 in največ v zadnjih 40 letih.

