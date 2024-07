ZDA dvignile stopnjo pripravljenosti svojih sil v Evropi

V veljavi naj bi bila druga najvišja stopnja, ki jo Pentagon odredi v primeru verodostojnih informacij o nevarnosti terorističnega dejanja ali napada na osebje in objekte

Oporišča ameriške vojske v Evropi so dvignila stopnjo pripravljenosti, so v nedeljo ob sklicevanju na neimenovane vladne uradnike poročali ameriški mediji. V veljavi naj bi bila druga najvišja stopnja, ki jo Pentagon odredi v primeru verodostojnih informacij o nevarnosti terorističnega dejanja ali napada na osebje in objekte.

Po navedbah televizij ABC in CNN je Pentagon odredil drugo najvišjo stopnjo pripravljenosti po imenu Charlie, ker naj bi obstajala nevarnost napada na ameriška oporišča. Najvišja stopnja, imenovana Delta, se medtem uporabi v primeru, ko do napada dejansko pride ali pa je ta neizogiben, je razvidno iz spletne strani ameriške vojske.

Poveljstvo ameriške vojske v Evropi (USEUCOM), ki ima sedež v nemškem Stuttgartu, dviga stopnje pripravljenosti sicer ni potrdilo, je pa za francosko tiskovno agencijo AFP povedalo, da so pozorni. Iz Pentagona so sporočili podobno, in sicer, da USEUCOM za čas poletnih mesecev krepi opreznost. Narava domnevne grožnje medtem ostaja neznana.