Velik uspeh za Trumpa, ki misli, da je nad zakonom

Ameriško vrhovno sodišče je nekdanjemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu priznalo imuniteto za uradna dejanja

Konservativna večina ameriškega vrhovnega sodišča je danes potrdila imuniteto predsednika ZDA za njegova uradna dejanja, ne pa tudi za zasebna oz. neuradna. Gre za velik uspeh za bivšega predsednika Donalda Trumpa, ki je odločitev nemudoma pozdravil kot veliko zmago za demokracijo, poročajo ameriški mediji.

Odločitev je podprlo šest konservativnih članov vrhovnega sodišča. Ločeno manjšinsko mnenje pa so podale tri liberalne sodnice, ki so posvarile, da je večina danes ogrozila ameriško demokracijo. Kot je posvarila sodnica Sonia Sotomayor, lahko predsednik sedaj teoretično kot uradno dejanje ukaže usmrtitev političnega nasprotnika in bo imun pred kazenskim pregonom.

Pravni analitiki po drugi strani opozarjajo, da gre za pretiravanje in da bi sodišča v tako drastičnih primerih zagotovo posredovala. Odločitev večine sodnikov ni opredelila, kaj so uradna dejanja predsednika in kaj zasebna, za katera pa niso priznali imunitete.

Vrhovno sodišče je odločalo v primeru pritožbe Trumpovih odvetnikov na odrekanje imunitete s strani sodišča prve stopnje in prizivnega sodišča v kazenskem pregonu posebnega tožilca Jacka Smitha, ki Trumpu očita spodnašanje izida predsedniških volitev 2020 in spodbujanje svojih privržencev k napadu na zvezni kongres.

Odločitev s praktičnega vidika pomeni, da se bo primer proti Trumpu sedaj zavlekel in najverjetneje ne bo zaključen do predsedniških volitev, ki bodo v začetku novembra. Zvezna sodnica Tanya Chutkan bo morala odločiti, katera dejanja, ki jih Smith očita Trumpu, lahko ostanejo v obtožnici.

Trumpovi odvetniki se potem lahko znova pritožijo in zavlečejo postopek. Če bi bil Trump ponovno izvoljen, bi lahko odpustil posebnega tožilca in končal pregon.

"V kazenskem kontekstu pravosodno ministrstvo že dolgo priznava, da delitev oblasti izključuje kazenski pregon trenutno predsedujočega predsednika."



John Roberts,

predsednik vrhovnega sodišča ZDA

Kot vse kaže, mu sicer tega niti ne bo treba storiti. Predsednik vrhovnega sodišča ZDA John Roberts je namreč v opombi k odločitvi o imuniteti zapisal, da se zvezni postopki proti Donaldu Trumpu ne morejo nadaljevati, če se vrne v Belo hišo.

"V kazenskem kontekstu pravosodno ministrstvo že dolgo priznava, da delitev oblasti izključuje kazenski pregon trenutno predsedujočega predsednika," je po navedbah časnika Washington Post zapisal Roberts.

Ob tem je v odločitvi večine zapisal, da predsednik ne uživa imunitete za svoja neuradna dejanja in da vsako dejanje predsednika ni uradno dejanje. Predsednik tako menda ni nad zakonom, vendar pa je problem v tem, kdo odloča o tem, kaj je uradno in kaj ne. Sotomayor je v svojem odklonilnem mnenju zapisala, da večina s priznanjem imunitete spreminja samo institucijo predsedovanja in se norčuje iz načela, da nihče ni nad zakonom.

V skladu s pričakovanji so bili republikanci navdušeni, čeprav se jim v primeru izvolitve demokratskega predsednika lahko odločitev konservativne večine maščuje. "To je velika zmaga za našo ustavo in demokracijo. PONOSEN, DA SEM AMERIČAN!," je na svojem mediju Truth Social objavil Trump.

"Donald Trump je po porazu na volitvah leta 2020 spodbudil množico, naj ovrže rezultate svobodnih in poštenih volitev. Trump že kandidira za predsednika kot obsojeni zločinec iz istega razloga, zaradi katerega je brezbrižno sedel, ko je množica nasilno napadla kongres. Misli, da je nad zakonom, in je pripravljen storiti vse, da dobi in obdrži oblast zase."



Predvolilni štab predsednika ZDA Josepha Bidna

"Upamo, da bo levica prenehala z napadi na predsednika Trumpa in ohranila demokratične norme," je sporočil kongresnik Jim Jordan in odločitev pozdravil.

Demokrati so nasprotno odločitev kritizirali - kongresnik Steve Cohen je na omrežju X zapisal, da je vrhovno sodišče republikansko in "ni sodišče ZDA".

"Donald Trump je po porazu na volitvah leta 2020 spodbudil množico, naj ovrže rezultate svobodnih in poštenih volitev. Trump že kandidira za predsednika kot obsojeni zločinec iz istega razloga, zaradi katerega je brezbrižno sedel, ko je množica nasilno napadla kongres. Misli, da je nad zakonom, in je pripravljen storiti vse, da dobi in obdrži oblast zase," pa je sporočil predvolilni štab predsednika Joeja Bidna.

