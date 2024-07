Bannon za zapahi / »Ponosen sem, da grem v zapor«

Nekdanji politični strateg bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa Steve Bannon bo pričel prestajati štirimesečno zaporno kazen

Nekdanji politični strateg bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa Steve Bannon se je zglasil v zveznem zaporu v ameriški državi Connecticut na prestajanje štirimesečne zaporne kazni zaradi zaničevanja kongresa, poročajo ameriški mediji. Bannon je namreč večkrat prezrl pozive na kongresna zaslišanja o napadu na kongres 6. januarja 2021.

Bannon se je pred odhodom v zapor opredelil za političnega zapornika in dejal, da ima trdno podporo Trumpa, ki prav tako trdi, da je žrtev političnih pregonov.

"Ponosen sem, da grem v zapor," je dejal Bannon in zatrdil, da se zoperstavlja skorumpiranemu pravosodnemu ministrstvu pod vodstvom Merricka Garlanda. Slednji je obenem deležen veliko kritik s strani demokratov, ker po njihovem mnenju ni dovolj odločen pri pregonih Trumpa in njegovih sodelavcev.

Bannona je v zapor pospremilo nekaj Trumpovih privržencev, med njimi republikanska kongresnica iz Georgie Marjorie Taylor Green, prišlo pa je tudi nekaj Trumpovih nasprotnikov, ki so Bannona zmerjali z izdajalcem.

Bannon je bil obsojen, ker je zanemarjal uradne kongresne pozive na zaslišanje med preiskavo napada na kongres 6. januarja leta 2021. Kar dve leti je trajalo, da je izčrpal pritožbeni postopek. Ta se je končal v petek, ko vrhovno sodišče ZDA o tem ni želelo odločati.

Bannon se je branil s trditvijo, da se je Trump skliceval na izvršni privilegij predsednika ZDA, po katerem so komunikacije med predsednikom in svetovalci zaupne. Sodišča so ugotovila očitno dejstvo, da Trump ni predsednik in nima tega privilegija.

Iz podobnega razloga je v zaporu končal tudi nekdanji Trumpov trgovinski svetovalec Peter Navarro, ki je marca prav tako začel prestajati štirimesečno zaporno kazen in bo kmalu prost.

Bannon je bil na zveznem sodišču obsojen tudi prevare Trumpovih privržencev, ki so mu nakazovali denar za gradnjo zidu na meji z Mehiko, vendar ga je porabil zase.

Trump ga je pred odhodom s položaja pomilostil, vendar pa ga je potem iz istega razloga začela preganjati zvezna država New York, kjer postopek še poteka. Če bo obsojen, ga Trump v primeru osvojitve predsedniškega položaja ne bo mogel pomilostiti, ker predsednik ZDA ne more posegati v odločitve državnih sodišč.

