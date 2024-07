»Izrael se bliža zadnji fazi uničenja Hamasa«

Izraelski premier Netanjahu še naprej verjame v zmago nad palestinsko islamistično skupino

Izrael se bliža zadnji fazi uničenja Hamasa, je v ponedeljek v Jeruzalemu povedal izraelski premier Benjamin Netanjahu, ki tako po skoraj devetih mesecih uničujoče ofenzive v Gazi še naprej verjame v zmago nad palestinsko islamistično skupino. Izraelska vojska medtem nadaljuje napade na enklavo, od koder danes poročajo o novih smrtnih žrtvah.

"Približujemo se koncu faze uničenja teroristične vojske Hamasa. Še naprej se bomo borili z njihovimi ostanki," je v nagovoru na šoli za nacionalno varnost v Jeruzalemu povedal Netanjahu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Pred tem je po lastnih navedbah obiskal vojaške enote, ki vodijo operacije v Gazi, tam pa videl "vidne uspehe v spopadih v Rafi". Ponovil je, da uničenje Hamasa ostaja eden od poglavitnih ciljev ofenzive, ki je do zdaj ubila najmanj 37.765 Palestincev in razselila tako rekoč celotno prebivalstvo gosto naseljene enklave.

Palestinski civilisti so bili po izraelskih evakuacijskih zapovedih v ponedeljek znova primorani bežati z določenih območij na jugu Gaze. Po vnovičnih izraelskih napadih iz Han Junisa danes prihajajo poročila o najmanj osmih mrtvih in 30 ranjenih, vire iz palestinskega Rdečega polmeseca navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Izraelska vojska trdi, da cilja območja, od koder so pripadniki palestinskega Islamskega džihada pred tem izstrelili 20 projektilov v smeri Izraela. Večina teh je sicer zračna obramba prestregla, o morebitnih žrtvah ali škodi pa ne poročajo. Izraelska vojska je javnost medtem obvestila o smrti 317. vojaka v trajajočih spopadih s palestinskimi borci.

Izrael tako kot v primeru invazije na Rafo civiliste poziva, naj odidejo v Al Mavasi. To t. i. humanitarno območje so izraelske sile sicer nazadnje napadle pred dvema tednoma in pri tem ubile 25 ljudi, piše portal katarske televizije Al Jazeera.

