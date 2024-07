Spolni apartheid

Talibani in pozivi k vključitvi žensk

Združeni narodi so v ponedeljek branili odločitev, da na konferenco o Afganistanu v Dohi niso povabili predstavnikov civilne družbe, saj da so talibanom kljub temu dali vedeti, da morajo v javno življenje vključiti širšo družbo, vključno z ženskami. Ena od udeleženk srečanja, Rusija je namignila, da bi lahko opustila sankcije proti Afganistanu.

Namestnica generalnega sekretarja ZN Rosemary DiCarlo se je na novinarski konferenci v katarski prestolnici odzvala na kritike skupin za človekove pravice, ki so ZN očitali popuščanje talibanom, potem ko v Doho v skladu z željami skrajno konservativne skupine niso povabili predstavnikov afganistanske civilne družbe.

Tretja konferenca ZN o Afganistanu je v nedeljo in ponedeljek prvič potekala ob navzočnosti dejanskih afganistanskih oblasti, ki jih sicer ne priznava nobena država. Na prvo srečanje maja lani talibani sploh niso bili vabljeni, februarja letos pa so udeležbo zavrnili, saj so bili nanj povabljeni tudi nekateri afganistanski aktivisti.

DiCarlo je poudarila, da so kljub odsotnosti aktivistov talibani v Dohi slišali jasne pozive k vključitvi žensk in civilne družbe v vse sfere javnega življenja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Talibani, ki znova vladajo v Afganistanu od umika ameriške vojske leta 2021, v državi sicer izvajajo "spolni apartheid", kot obstoječo skrajno konservativno organizacijo družbe opredeljujejo Združeni narodi.

DiCarlo, ki je predsedovala srečanju, je izrazila upanje, da bo konferenca privedla do novih razmislekov v Kabulu glede vključitve žensk v javno življenje in deklic v izobraževalni sistem.

Predstavniki civilne družbe bodo do besede v Dohi prišli šele danes, ko so talibani že sklenili obisk.

Minula dva dni so se v Dohi s ciljem naslovitve globokih družbenih, gospodarskih in političnih težav Afganistana mudili predstavniki okoli 30 držav in svetovnih organizacij. Govorili so tudi o obstoječih sankcijah proti talibanskim oblastem.

Ruski veleposlanik v ZN Vasilij Nebenzja je ob tem namignil, da njegova država razmišlja o umiku sankcij, saj da so talibani dejanski vladarji v Afganistanu, četudi tega druge države uradno ne priznavajo. Rusija je ena izmed držav, ki po vrnitvi talibanov na oblast niso zaprle svojega veleposlaništva, je pa iz Kabula umaknila veleposlanika.

N7g3boNfaFU

dNNlsu0fvMA

oFN31qsVFVs