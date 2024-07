»S predsednico ne potujem veliko po svetu, letos sem bil le na eni od njenih osmih poti«

Spremljevalec predsednice republike Aleš Musar je spregovoril za posebno poletno številko Mladine INTERVJU 2024

© Luka Dakskobler

Aleš Musar (1965) je vlogo soproga predsednice republike vzel z vso odgovornostjo. Ni tedna, ko ne bi sodeloval pri kakšnem dogodku. Čeprav je kemik po izobrazbi, ga zanima predvsem umetnost, arhitektura, in tudi drugi domači dosežki. Uradno je pri predsednici pristojen za promocijo slovenske kulturne dediščine. Pri tem je res s srcem, ko smo ga obiskali v predsedniški palači, nam je opisal ter razkazal umetnine in druge artefakte iz slovenske zgodovine, za katere skrbi. Lahko mu sicer očitamo, da si vse to lahko privošči, saj je kot bivši menedžer skladov s tveganimi naložbami postal milijonar. Ampak z milijonarji je tudi tako: so takšni, ki imajo svoje bogastvo le zase, nekje v Švici, in takšni, ki poskušajo nekaj od tega družbi vrniti. Slednjim je pol oproščeno.

V pogovoru za Mladino je med drugim spregovoril o nalogah, ki jih opravlja kot partner predsednice, o zanimanju za zgodovino ter o tem, zakaj ni želel biti raziskovalec. Intervju z njim je za posebno številko Mladine (INTERVJU 2024) pripravil Borut Mekina.

Aleš Musar je v pogovoru za Mladino med drugim spregovoril o tem, da pri obiskih obstajata glavni in spremljevalni program: "S predsednico sicer ne potujem veliko po svetu, letos sem bil le na eni od njenih osmih poti. Ampak da, kamorkoli grem in kakršnakoli je tema, vedno se pripravim. Uradne poti so zelo kratke in do minute natančno organizirane, na teh potovanjih ni veliko časa za improvizacijo. V tistem delu uradnega obiska, v katerem poteka spremljevalni program in ki navadno traja le nekaj ur, se običajno gostitelji zelo potrudijo, da pokažejo nekaj, kar zanima tistega, ki pride."

"Ko Slovenijo obiščejo soproge ali soprogi predsednikov drugih držav, sem na primer jaz tisti, ki skupaj s protokolom ugotovi, kaj je najprimernejši spremljevalni program," je še dodal.

"Ne vidim razloga, da bi karierna odločitev, ki jo kdo sprejme pri 18 letih, bila nekaj, česar se moraš držati vse življenje. Sam sem dvakrat popolnoma spremenil pot."



Aleš Musar,

spremljevalec predsednice republike

