Deložacija centra za brezdomce preložena

Center za brezdomce v Plečnikovem podhodu v Ljubljani je pred pred dobrim letom dni ostal brez najemne pogodbe in bil v postopku deložacije. Po poročanju časnika Dnevnik sta center za brezdomce in red uršulink po mediaciji s posredovanjem Nadškofije Ljubljana in Slovenske karitas sklenila poravnavo, ki je deložacijo preložila za največ dve leti.

Center za brezdomce, ki na Kongresnem trgu že 17 let brezdomcem nudi hrano, higieno in oblačila, upravlja Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote, ki mu red uršulink, ki ima prostore v lasti, pogodbe za brezplačen najem ni podaljšalo, je oktobra lani poročala Družina.

Do lani so uršulinke prostore oddajale brezplačno, ker pa se društvo po izteku pogodbe ni izselilo iz prostorov, so uršulinke proti društvu na sodišču sprožile postopek deložacije. Predsednik društva Peter Žakelj je za Dnevnik dejal, da so z redovnicami sedaj dosegli poravnavo s posredovanjem Slovenske karitas in ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta. V skladu s poravnavo bodo v prostorih ostali še dve leti, po tem roku pa bodo prostore zapustili, so se po poročanju Dnevnika zavezali v društvu.

Žakelj je za Dnevnik sicer povedal, da jim je nadškof obljubil, da jim bo nadškofija omogočila nakup novih prostorov. Obenem je predsednik društva za časnik opozoril, da je prihodnost centra za brezdomce brez ustreznih prostorov v središču Ljubljane negotova.