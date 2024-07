Rusija načrtuje izgradnjo lastne vesoljske postaje

Začela naj bi se leta 2027, jedro postaje pa naj bi dokončali do leta 2030

Rusija načrtuje izgradnjo lastne vesoljske postaje, ki naj bi se začela leta 2027, je v torek po navedbah nemške tiskovne agencije dpa sporočila ruska vesoljska agencija Roskozmos. Jedro postaje naj bi dokončali do leta 2030, kot enega izmed razlogov za projekt pa so izpostavili slabo stanje Mednarodne vesoljske postaje (ISS).

Prvi modul nove ruske vesoljske postaje naj bi v vesolje poletel še istega leta, do leta 2030 pa naj bi bilo dokončano jedro postaje, ki jo sestavljajo štiri enote: modul za raziskave in oskrbo z energijo, modul z zračno zaporo, osnovni modul in univerzalni priklopni modul.

Širitev ruske orbitalne postaje (ROS) je načrtovana med letoma 2031 in 2033, ko bosta dodani še dve enoti, so še navedli v Roskozmosu.

Vodja ruske vesoljske agencije Juri Borisov je ob predstavitvi časovnice projekta izgradnje ROS dejal, da "vsi vemo, da je ISS v slabem stanju, vendar ne smemo dovoliti, da bi prišlo do prekinitev pri poletih v vesolje," navaja dpa.

Mednarodna vesoljska postaja je v vesolje poletela leta 1998 in naj bi jo do danes že umaknili iz uporabe, vendar so datum njenega umika in razgradnje večkrat prestavili. V skladu s trenutnimi načrti naj bi v orbiti ostala najmanj do leta 2028.

Ameriška vesoljska agencija Nasa in Evropska vesoljska agencija (ESA) sta pokazali zanimanje za nadaljevanje skupnih operacij v vesolju, vendar je Rusija zaradi napetosti v odnosih z Zahodom po začetku vojne proti Ukrajini leta 2022 napovedala umik iz skupnega projekta. Lani so sicer v Moskvi potrdili, da bo Rusija ostala del projekta ISS do leta 2028.

Borisov je v torek povedal še, da ruski vesoljski program ne predvideva le izgradnje nove vesoljske postaje, temveč vključuje tudi vzpostavitev pripadajoče infrastrukture, vključno z novim izstreliščem na skrajnem vzhodu Rusije, pa tudi izdelavo novih nosilnih raket in vesoljskih kapsul.

Pri Roskozmosu so ob tem sporočili, da so že podpisali pogodbe za izdelavo in testiranje raket, načrtujejo pa tudi uporabo umetne inteligence. Skupno namerava Rusija v projekt ROS vložiti približno šest milijard evrov.

nwiJyTQSyvY