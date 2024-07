Pogovori med Srbijo in Kosovom v znamenju medsebojnih očitkov

Srbska stran Prištini še naprej očita, da noče vzpostaviti skupnosti srbskih občin, kosovska stran pa trdi, da je Beograd tisti, ki ne želi izpolniti vseh svojih zavez

Novi krog pogovorov v okviru dialoga o normalizaciji odnosov med Beogradom in Prištino pod okriljem EU se je v torek v Bruslju končal z dogovorom o nadaljnjih korakih. Srbska stran Prištini še naprej očita, da noče vzpostaviti skupnosti srbskih občin, kosovska stran pa trdi, da je Beograd tisti, ki ne želi izpolniti vseh svojih zavez.

Posebni odposlanec Evropske unije za dialog med Beogradom in Prištino Miroslav Lajčak je v torek zvečer na družbenem omrežju X sporočil, da je srečanje na ravni glavnih pogajalcev trajalo več kot sedem ur. Dodal je, da so razpravljali o vrsti vprašanj in se dogovorili o številnih nadaljnjih korakih.

Glavni pogajalec Srbije Petar Petković je po srečanju dejal, da je za Beograd najpomembnejše vprašanje oblikovanje skupnosti srbskih občin, ki pa da je Priština ne želi in ne bo vzpostavila, piše mreža Radio Slobodna Evropa (RSE).

Glavni kosovski pogajalec Besnik Bislimi pa je novinarjem po srečanju dejal, da je srbska stran znova potrdila, da ne bo izpolnila vseh zavez dogovora o poti k normalizaciji odnosov, ki sta ga državi sprejeli lani. Da v sporazumu obstajajo točke, ki jih Beograd ne more sprejeti, je srbska delegacija po besedah Bislimija priznala tudi pred Lajčakom.

Glavni kosovski pogajalec je po pisanju RSE še pojasnil, da srečanj v okviru dialoga poleti ne bo. Dodal je, da bosta strani do 18. julija poslali svoje pripombe glede načrta o uveljavitvi sporazuma, evropska stran pa nato pripravila nov predlog o uveljavitvi sporazuma.

Dialog o normalizaciji odnosov, ki ga Beograd in Priština ob posredovanju EU vodita od leta 2011, je že nekaj časa v zastoju.

Kosovski premier Albin Kurti in srbski predsednik Aleksandar Vučić sta se v okviru dialoga pod okriljem EU nazadnje sestala septembra lani v Bruslju. Njuno srečanje je bilo napovedano tudi za minuli torek, a sta se z visokim zunanjepolitičnim predstavnikom EU Josepom Borrellom sestala ločeno. Kurti po besedah Borrella na srečanje ni bil pripravljen, hkrati pa je za izvedbo sestanka postavil tri pogoje, ki pa jih Srbija ni želela izpolniti.

V okviru dialoga je v zadnjih nekaj mesecih sicer potekalo že več krogov pogovorov med glavnima pogajalcema Srbije in Kosova, glavna tema pa je bila uporaba srbskega dinarja na Kosovu.

