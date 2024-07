Izrael odobril zaseg večje količine ozemlja na Zahodnem bregu

Izraelske oblasti so del Zahodnega brega razglasile za državno ozemlje

Izraelske oblasti so odobrile zaseg približno 12,7 kvadratnih kilometrov ozemlja na zasedenem Zahodnem bregu in ga razglasile za državno ozemlje, je danes sporočila izraelska organizacija Peace Now. Ob tem je opozorila, da gre za največji zaseg palestinskega ozemlja v zadnjih treh desetletjih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Razglasitev državnih zemljišč je ena najpomembnejših metod, ki jih Izrael uporablja za zagotavljanje nadzora nad zemljišči na zasedenih ozemljih. Zemljišče, ki je bilo razglašeno za državno, v očeh Izraela ne velja več za last Palestincev. Poleg tega Izrael državno ozemlje daje v najem izključno Izraelcem," trdi organizacija Peace Now, ki spremlja gradnjo nezakonitih izraelskih naselbin na zasedenem ozemlju.

"Danes je vsem jasno, da konflikta ni mogoče končati brez politične rešitve, ki bi poleg Izraela vzpostavila palestinsko državo. Še vedno pa si izraelska vlada prizadeva, da bi nas oddaljila od miru in ustavitve prelivanja krvi."



Peace Now

Po njenih podatkih je Izrael od začetka letošnjega leta za državno ozemlje razglasil že 23,7 kvadratnih kilometrov Palestine, poroča katarska televizija Al Jazeera.

Izrael je zasedel Zahodni breg, vzhodni Jeruzalem in območje Gaze v vojni leta 1967. Tamkajšnje gradnje naselbin so v skladu z mednarodnim pravom nezakonite. Kljub nasprotovanju v tujini pa je Izrael v zadnjih desetletjih po vsem Zahodnem bregu zgradil več deset naselbin, kjer ob treh milijonih Palestincev živi okoli 500.000 Izraelcev.