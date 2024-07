Pravica do dostopa do brezplačne vode iz pipe

Pitje vode iz pipe je priročna, zdrava in trajnostna odločitev, državljani Slovenije pa imamo srečo, da lahko pijemo kakovostno vodo iz pipe, pravijo na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS)

Na zvezi so prejeli več sporočil potrošnikov, da v restavracijah ni mogoče dobiti vode iz pipe in da v številnih zdraviliščih ob kosilu in večerji ponujajo le ustekleničeno vodo, gostje pa vodo iz pipe dobijo le, če jemljejo zdravila.

Zato so poslali dopis 19 zdraviliščem in termam, naj pojasnijo svojo prakso ponudbo vode, a so prejeli le šest odgovorov, pri čemer so vsi zapisali, da gostom zagotavljajo ustrezen dostop do pitne vode. Preverili so tudi ponudbo v 19 slovenskih restavracijah. V tretjini restavracij so bodisi najprej ponudili predpakirano vodo bodisi so vodo iz pipe zaračunali, v dveh pa vode iz pipe niso stregli, so zapisali na svoji spletni strani.

ZPS ugotavlja, da je prodaja vode za nekatere dobičkonosna dejavnost, cena plastenke vode pa je pogosto primerljiva s ceno sladkih pijač, zaradi česar se mnogi odločajo za sladke pijače.

V Sloveniji imamo kakovostno vodo iz pipe, poleg tega pa je pitje vode iz pipe tudi bolj ekološko. "Okoljski vpliv predpakirane vode je vsaj 1400-krat večji kot vpliv vode iz pipe, njen vodni odtis (poraba vode za proizvodnjo ene plastenke predpakirane vode) pa je lahko do 17 litrov," poudarjajo na ZPS.

"Na ZPS pozivamo vlado, naj z ustreznim predpisom uredi, da morajo podjetja, ki imajo dovoljenje za prodajo hrane in/ali pijače, brezplačno omogočiti pitno vodo iz pipe svojim gostom."

Pri tem so izpostavili nekaj zgledov iz tujine. "Francija je z okoljskim zakonom naložila gostinskim lokalom, da morajo na meniju ali drugem vidnem prostoru označiti, da potrošniki lahko zahtevajo brezplačno pitno vodo. Velika Britanija in Kanada (včasih tudi le v delih države) pa sta z zakonom predpisali, da morajo podjetja z dovoljenjem za prodajo alkohola zagotoviti tudi brezplačno vodo iz pipe," so navedli.

Po njihovem mnenju bi morali k pitju vode iz pipe spodbuditi tudi turiste. Pri tem bi se lahko zgledovali po Islandiji, ki je, kot navajajo, (brezplačno) vodo iz pipe začela oglaševati pod luksuzno blagovno znamko.

Potrošnike pozivajo, da z oddajo glasu podpore in podpisom poziva, ki je objavljen na njihovi spletni strani, podprejo njihovo pobudo. Posredujejo naj jim tudi fotografije računov, iz katerih je razvidno, da so gostinci za kozarec vode iz pipe zaračunali postrežnino.