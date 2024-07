»Stvari, ki jih Brščič govori, lahko imenujemo fašizem«

Vrhovno sodišče razveljavilo opomin sodišča zaradi razžalitve Brščiča

Bernard Brščič pred državnim zborom na enem od svojih številnih shodov, v katerem se zavzema za tako imenovane "tradicionalne" vrednote in protimigracijsko politiko

© Gašper Lešnik

Vrhovno sodišče je razveljavilo opomin, ki ga je minister za delo Luka Mesec dobil zaradi domnevne razžalitve predsednika stranke Domovinska liga Bernarda Brščiča. "Pritrdilo je mojim navedbam, da stvari, ki jih Brščič govori, lahko imenujemo fašizem," je po poročanju Dnevnika v sredo povedal Mesec.

Brščič je kazensko tožbo zoper Mesca vložil, ker ga je ta konec leta 2018 v državnem zboru še kot poslanec in pozneje tudi v televizijski oddaji označil za fašista. Očita mu razžalitev.

V začetku novembra je trboveljsko okrajno sodišče Brščiču pritrdilo in Mescu za izrečene besede izreklo sodni opomin. Sodnik je svojo odločitev utemeljil s tem, da je Mesec svoje ostre besede prepozno argumentiral, zgolj opomin pa mu je izrekel, ker Mesec prej ni bil nikoli kaznovan in ker je od spornih besed minilo že pet let.

V sredo je sicer na ljubljanskem okrožnem sodišču potekal narok v tožbi, ki jo je zoper Mesca zaradi žaljive obdolžitve vložil davčni svetovalec Rok Snežič. Po poročanju Dnevnika in Večera Mesec vztraja pri navedbi, da je Snežič kriminalec.

Snežič je Meščeve besede zanikal. Priznal je sicer, da je bil dvakrat pravnomočno obsojen. V obeh primerih je s tožilstvom sklenil sporazum, je po navedbah Večera na sodišču povedal Snežič. "Kazni sta bili izbrisani leta 2022, kar pomeni, da sem neobsojen," je po poročanju časnikov dodal Snežič.

Njegov zagovornik Goran Janžekovič je v sodni spis vložil potrdilo o Snežičevi nekaznovanosti v Sloveniji in BiH ter sodno odločbo iz BiH, kjer je sodišče maja ugotovilo, da je bila Snežičeva prepoved vstopa v BiH nezakonita, zato je bila razveljavljena. Sojenje se bo nadaljevalo oktobra, poroča Dnevnik.