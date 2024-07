Financiranje evropskega prvenstva

Kar pet od 13 glavnih pokroviteljev evropskega prvenstva v nogometu – Aliexpress, Alipay, BYD, Hisense in Vivo – prihaja iz Kitajske. Kako je to povezano z vodjem kitajske komunistične partije Xi Jinpingom?

Slovenski navijači med tekmo Slovenija proti Nemčiji. Pred njimi reklama za kitajski Alipay.

Poljska in Avstrija sta se na evropskem prvenstvu v nogometu pomerili v Berlinu. Na travniku pred olimpijskim stadionom so pokrovitelji postavili svoje reklamne panoje. Uro in pol pred uvodnim žvižgom se je največ radovednežev gnetlo pri kitajskem ponudniku plačilnih storitev Alipayu. V zamreženem paviljonu, ki ga je postavilo podjetje, se je bilo mogoče pomeriti z robotskim vratarjem. Neki fant je vzel zalet in dobro nameril ostro desno, vendar je vratar planil v kot in ubranil strel. »Naslednji!« je po angleško zaklical kitajski sodelavec. Strelci so kot tolažilno nagrado prejeli pahljačo, na kateri je pisalo I am a fan of Alipay. Tisti večer je Avstrija Poljsko premagala s tri proti ena, stoodstotno zanesljiv je ostal le robot. Kitajska tehnologija vedno zmaga.