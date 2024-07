Dejanska cena in dejanski stroški

Odgovor na pisanje o ekonomiki projekta nove jedrske elektrarne

V Sloveniji so tudi podporniki izgradnje drugega bloka jedrske elektrarne. Na fotografiji akcija Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije izpred dveh let, na kateri so želeli javnosti približati pomen jedrske energije (delovanje društva sofinancirajo energetska podjetja).

© Borut Krajnc

Avtor Zoran Kus je v članku z naslovom »Dejanska cena in dejanski stroški«, ki je bil v Mladini objavljen 28. 6. 2024, predstavil svoj pogled glede ekonomike projekta JEK2, kot jo je v maju 2024 javnosti predstavila družba GEN energija. V svojem pisanju navaja nekatere nepravilnosti in zavajajoče interpretacije, ki lahko pri bralcih vodijo v napačno razumevanje ekonomike tega kompleksnega projekta in hkrati ustvarjajo napačen vtis glede strokovnosti in odgovornega odnosa družbe GEN energija do omenjenega projekta ter glede njene zaveze k objektivnemu in transparentnemu komuniciranju v javnosti.