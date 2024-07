Državno podjetje, strankarsko igrišče

Nedavno izdano revizijsko poročilo računskega sodišča razkriva katastrofalno in negospodarno upravljanje državne inženirske družbe DRI

Jurij Kač, dolgoletni generalni direktor DRI

© Tamino Petelinšek, STA

DRI, Družba za razvoj infrastrukture, je podjetje v stoodstotni državni lasti, ki zagotavlja inženirske storitve in je vključeno v največje, tudi milijardne infrastrukturne projekte države. A čeprav gre za izjemno pomembno in vplivno družbo, je drugače od drugih državnih podjetij, kot sta Dars in Slovenske železnice, precej manj na očeh javnosti; še najbolj je DRI znan kot zaposlovalec Aleša Hojsa, bivšega Janševega notranjega ministra in na zadnjih evropskih volitvah neuspešnega kandidata za evropskega poslanca. Nedavno končana revizija računskega sodišča kaže, da so vlade zadnja leta DRI upravljale negospodarno, brez skrbi za javni interes in brez upoštevanja dobrih korporativnih praks. Ali bo kdo odgovarjal, je zgolj retorično vprašanje, nihče namreč nima resne želje, da bi posegel v to nenavadno državno družbo.