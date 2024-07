Še ena neresnična zgodba o nasilju migrantov v Ljubljani

Razpihovanje strahu

Metoda Branka Grimsa – če se dogodek ni zgodil, je vedno kriva policija, ki ga ni dovolj dobro preiskala

© Luka Dakskobler

Potem ko je policija ugotovila, da se posilstvo, ki je aktiviralo neonacistične člane skupine SOS, v resnici ni zgodilo, je zdaj uradno potrdila še, da incidenta na mestnem avtobusu, kjer naj bi bil Maročan nadlegoval in poškodoval osnovnošolke, ni bilo. Nobeden izmed medijev in oseb, ki so zgodbo uporabili za zbujanje strahu, se za to ni iskreno opravičil ali popravil napake.

Pred mesecem je v javnost prišla zgodba o 24-letnem migrantu iz Maroka, ki naj bi bil na avtobusu nadlegoval osnovnošolke in eno izmed njih z neznanim predmetom porezal. Strankarska Demokracija je o dogodku napisala: »Na srečo je žrtvi na pomoč priskočila starejša gospa, je pa kljub temu zatem migrant deklicam sledil do doma. Ko sta doma povedali, kaj se je zgodilo, so starši nemudoma obvestili policijo, ki je napadalca hitro izsledila in prijela.«

Na ljubljanski policijski upravi so nato sklicali tiskovno konferenco, na kateri je Irfan Beganović iz sektorja kriminalistične policije pojasnil, da preiskava še poteka in da preverjajo dokazno gradivo ter da so osumljenca že obiskali, a ga niso priprli, saj za to niso bili izpolnjeni pogoji – namesto tega je bil odpeljan v center za tujce v Postojno, kjer mu je bilo gibanje omejeno.

Že takrat je bilo mogoče podvomiti o verodostojnosti zgodbe, ki se je razširila po medijih – sploh tiste, ki so jo pripovedovali mediji iz sfere stranke SDS. Posnetki iz avtobusa LPP naj namreč ne bi prikazovali nobenih dejanj, opisanih v prijavi na policijo. Direktor LPP Peter Horvat je dejal, da »se dogodek, kot je opisan, ni zgodil na avtobusu, to z gotovostjo lahko zatrdim«.

Zdaj, po enem mesecu, pa je jasno, da dogodka sploh ni bilo. Policisti so preiskavo zaključili. »Z nadaljnjim ugotavljanjem okoliščin, dodatnim zbiranjem obvestil in pregledom zaseženega videomateriala je bilo ugotovljeno, da do dogodka, kot je bil prijavljen, dejansko sploh ni prišlo,« drugih podrobnosti pa zaradi vpletenosti mladoletnih oseb ne morejo razkriti.

A žal tistim, ki so to zgodbo uporabili za podpihovanje sovraštva in strahu pred migranti, to, da ni resnična, ne škodi. Branko Grims, novopečeni poslanec v evropskem parlamentu, je takrat na primer dejal, da »imamo zaradi te kriminalne vlade danes policijo, ki zamolči, da se tamle poreže eno učenko na avtobusu«. Uporabil je še eno popularno, a tudi neresnično zgodbo, to, da migrantom policija ne more ali pa noče nič, ker so taka navodila vlade. Do zdaj teh besed ni preklical in se ni opravičil za prenagljeno komentiranje domnevnega incidenta.

Marsikaj je takrat imela povedati tudi najmlajša slovenska evropska poslanka Zala Tomašič. Na omrežju X je zapisala: »Na avtobusu pa je v petek migrant napadel deklico in jo porezal. Migranta niso pridržali in se nahaja v azilnem domu, kjer so mu omejili gibanje. Sramota, kaj ste naredili iz Slovenije! Države, ki je vedno veljala za varno. Tako deluje vaša politika podiranja ograj.«

Tudi ona do danes še ni objavila popravka ali pa objave vsaj izbrisala.