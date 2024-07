Magnifico v Tivoliju / Nesprejemljiva igra moči

Mestni svet Mestne občine Ljubljana je sprejel spremembo odloka, s katero bi lahko omogočil Magnificov koncert v Tivoliju

Robert Pešut Magnifico na tiskovni konferenci, kjer je pojasnjeval svoj pogled na dogajanje okoli koncerta v Tivoliju

© Željko Stevanić

Na seji mestnih svetnikov in svetnic Mestne občine Ljubljana se je v ponedeljek po hitrem postopku obravnaval »Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib«, s katerim naj bi pravno omogočili izvedbo »nepozabnega koncerta« glasbenika Magnifica na tej lokaciji, konkretneje na »sankališču« v parku Tivoli.

Magnifico že več mesecev poskuša pridobiti dovoljenje za koncert v krajinskem parku, a je trčil ob naravovarstvene omejitve, Zavod za varstvo narave je dvakrat zavrnil njegovo vlogo, zdaj pa o vsem skupaj odloča ministrstvo. Magnifico naj bi bil po lastnih besedah zamisel za koncert dobil, ko je iz svojega studia opazoval izvedbo DM-teka za ženske in druge prireditve v Tivoliju. A drugače od teh naj bi njegova prireditev trajala skoraj neprekinjeno dva dni, udeležilo naj bi se je več ljudi in ves čas naj bi potekala na trati. Ker se torej ni mogel »dogovoriti« z Zavodom za varstvo narave, mu je na pomoč priskočila občina, bolje rečeno župan Ljubljane Zoran Janković. Glasbenikovo vztrajanje pri izvedbi koncerta v Tivoliju se naj bi zdaj izplačalo - Magnifico sicer zatrjuje, da je Mestna občina Ljubljana postopek pravnega obvoda začela brez njegove vednosti. Na ministrstvu so napovedali, da bodo dokončno odločitev o koncertu sprejeli še ta mesec, a dodali, da kot pritožbeni organ odločajo na podlagi predpisov, ki so veljali v času odločitve zavoda za varstvo narave. Nov mestni odlok na njihovo odločanje torej ne vpliva.

Kaj se je torej v ponedeljek zgodilo na seji mestnega sveta? Ta je sprejel dopolnilo odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, ki izvedbo prireditev v njem omejuje na pet lokacij. Odlok naj bi zdaj »zagotovil pravo ravnovesje med varovanjem naravne in kulturne dediščine ter dejavnostmi, ki tradicionalno potekajo znotraj parka«. Po novem naj bi o morebitnih negativnih vplivih na okolje presojal mestni oddelek za varstvo okolja, kakor so predlagali svetniki Svobode.

Po nekaterih razlagah je sprejeta odločitev ustavno sporna, saj ustava v 73. členu določa obveznost varovanja naravne in kulturne dediščine, to območje pa je bilo za krajinski park razglašeno že leta 1984. Hkrati že sam zakon o varovanju narave določa, da je na območju naravnih spomenikov, kar park Tivoli gotovo je, »prepovedano izvajati posege v naravo na način, ki lahko poslabša stanje, spremeni, poškoduje ali uniči naravno vrednoto«. Svetnica Vesne Jasminka Dedić je v ponedeljek že napovedala vložitev predloga za občinski referendum. Predlog referenduma bodo podprli tudi Mladi za podnebno pravičnost.

Ti so že v javnem pozivu mestne svetnike opozorili, da se s spremembo odloka jemlje moč zavodu za varstvo narave, ki je doslej odločal o rabi in upravljanju ključnih lokacij Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Po ponedeljkovi seji so v javni izjavi zapisali, da so zgroženi nad dogajanjem. »Gibanje Svoboda kot podrepnik Liste Zorana Jankovića je prispevalo ključne glasove, da je bil sprejet škodljiv in zakonsko sporen odlok. Da bi si olajšali vest, so dodali še skrajno ciničen amandma. Zgolj potrdilo se je, da imamo v Ljubljani za župana novega Ludvika XIV., novega Sončnega kralja, ki zamenja stroko, ko mu ta ni všeč. Zdaj upamo, da bo Zavod RS za varstvo narave vztrajal pri pokončni drži in se odločil za ustavno presojo odloka.« Dodali so, da je brez vloge zavoda »odprta prosta pot za še dodatno komercializacijo parka in postopno spreminjanje zelenih pljuč Ljubljane v zabaviščni park«.

Vrnimo se na začetek. Koncert seveda ni jadralna regata, ki se lahko izvede samo v jezeru ali morju. Magnifico bi lahko ta koncert pripravil kjerkoli, na Bežigrajskem stadionu ali na hipodromu ali kje drugje. Raje se je zapletel v igro moči in politike ter v izsiljevanje. V svoj zagovor je Magnifico sicer dejal, da veliko časa preživi v tem parku in da je tudi sam del tivolskega habitata, »del te biodiverzitete in spadam v ta isti krajinski park«. Morda je vse to res, a Magnifico ni zavarovana živalska ali rastlinska vrsta. Veliki koncert ob 30-letnici samostojne kariere je tako še pred izvedbo vrgel temno senco na njegovo glasbeno pot.