»Levica je takrat nastopila kot nekaj novega, kot stranka, ki v prostor prinaša svežino«

Župan Celja Matija Kovač je spregovoril za posebno poletno številko Mladine INTERVJU 2024

Župan Celja Matija Kovač je spregovoril za posebno poletno številko Mladine INTERVJU 2024

© Borut Krajnc

Matija Kovač je eden izmed mlajših županov v Sloveniji (rojen je leta 1989). V politiko je zašel, kot pravi, po naključju, generacijski krog, ki mu pripada, je razmišljal, kaj narediti s Celjem. Na zadnjih lokalnih volitvah je v drugem krogu malce presenetljivo ugnal večnega župana Celja Bojana Šrota in se znašel pred navidezno nerešljivim problemom. Kandidiral je brez svoje liste, kar pomeni, da v mestnem svetu nima svojih ljudi. A to ga ne moti, delujemo pogovorno, pravi, odgovornosti in naloge mestnega sveta in župana so različne in razporejene. Ne želi si preveč moči. Kar je v slovenski politiki nekaj res redkega.

V pogovoru za posebno poletno številko Mladine (INTERVJU 2024) je povedal, zakaj je leta 2014 vstopili v politiko. saj mladih strankarska politika ne zanima, zavračajo jo, zdi se jim pokvarjena, preživeta, dolgočasna, nepomembna. S Kovačem se je pogovarjal novinar Jure Trampuš.

Kovač je med drugim spregovoril o tem, zakaj je vstopil v Levico. "Levica je takrat nastopila kot nekaj novega, kot stranka, ki v prostor prinaša svežino. A naj takoj povem, da me politika v smislu parlamentarizma in državne politike vsaj za zdaj ne zanima. Zanimajo me lokalni projekti, nekaj bi rad storil za to mesto in njegove ljudi. Ko sem delal v Hiši kulture, smo pripravljali kulturne projekte in razmišljali, kaj lahko še naredimo s Celjem kot s prostorom in mestom, bil sem del neke generacije, ki je želela v tem mestu najti svoj prostor, ki ga je želela odpreti, spremeniti, takrat je hitro postalo jasno, da brez politike, brez političnega udejstvovanja ne bo šlo."

"V našem političnem sistemu so pač pomembne stranke, zato sem se pridružil Levici in še danes sem njen član."



Matija Kovač,

župan mesta Celje

15 poglobljenih intervjujev

Tokrat si boste lahko v posebni poletni številki prebrali 15 poglobljenih pogovorov, med njimi s predsednico Državnega zbora Urško Klakočar Zupančič, podjetnikom in soprogom predsednice republike Alešem Musarjem, zaščitnico živali in naravovarstvenico Nevenko Rojšek Lukič, poveljnikom civilne zaščite Srečkom Šestanom, naravovarstvenico Andrejo Slameršek, županom mesta Celje Matije Kovačem, režiserko Tjašo Črnigoj, kirurgom Urošem Ahčanom, glasbenikom Vladom Kreslinom, filmsko zvezdo Špelo Rozin, sadjarjem Boštjanom Kozoletom, vizualno umetnico Heleno Tahir, pisateljem Édouardom Louisom, režiserjem Dinom Mustafićem in fotografom Matjažem Tančičem.

Posebna poletna številka je že na voljo pri prodajalcih časopisov in v naši spletni trgovini (NAROČITE TUKAJ). Priskrbite si svoj izvod!