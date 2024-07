V Franciji presenetljivo zmagala levica

Skrajna desnica, ki je računala na zmago, je pristala šele na tretjem mestu

V drugem krogu parlamentarnih volitev v Franciji nobena stran ni dobila absolutne večine. Glede na projekcije pa je v vodstvu levo zavezništvo, ki pričakuje, da bo dobilo priložnost za oblikovanje vlade. Skrajno desni Nacionalni zbor, ki je računal na zmago, je pristal šele na tretjem mestu, za sredinskim zavezništvom predsednika Emmanuela Macrona.

Leva Nova ljudska fronta (NFL) naj bi imela glede na projekcije štirih francoskih institutov med 172 in 215 poslancev v narodni skupščini, na drugem mestu je Macronovo sredinsko zavezništvo z med 150 in 180 sedeži.

Skrajno desni RN, ki so mu ankete pred volitvami napovedovale zmago, pa je šele tretji in naj bi imel med 115 in 155 poslancev.

Za absolutno večino v 577-članskem parlamentu je sicer potrebnih 289 sedežev.

Iz prvega kroga volitev je RN izšel kot jasen zmagovalec z več kot 30 odstotki osvojenih glasov. Sledile so mu leve stranke z 28 odstotki, sredinsko zavezništvo pa je bilo šele tretje z 21 odstotki.

A od 577 poslanskih sedežev jih je bilo v prvem krogu kandidatom s potrebno večino glasov razdeljenih le 75.

Možnosti, da bi skrajna desnica zmagala ali celo dosegla absolutno večino, so se zmanjšale po usklajenem delovanju sredinskega in levega tabora.

Med obema krogoma je kandidaturo namreč umaknilo 224 kandidatov levice in sredine, s čimer so želeli omogočiti čim večje število glasov tistemu, ki bo stal nasproti kandidatu skrajne desnice.

Vodja Nacionalnega zbora in premierski kandidat stranke Jordan Bardella je dejal, da je Macronovo zavezništvo s skrajno levimi strankami francoski narod oropalo reforme politike, ki si jo je želel. Predsednik je državo vrgel v roke skrajne levice, je dejal Bardella.

Nekdanja dolgoletna vodja stranke Marine Le Pen pa je zatrdila, da je bila njihova zmaga le preložena in da so "semena jutrišnje zmage v današnjem rezultatu".

V levem zavezništvu Nova ljudska fronta (NLF) medtem po zmagi pričakujejo, da bodo lahko oblikovali vlado.

Vodja Nepokorne Francije, ene od članic NFL, Jean-Luc Melenchon je takoj po objavi projekcij dejal, da mora vladanje prevzeti leva koalicija. Tudi vodja socialistov Olivier Faure si ne želi vlade z Macronovim sredinskim taborom. Da želijo vladati, je dejala tudi generalna sekretarka Zelenih Marine Tondelier.

Levo zavezništvo je bilo sicer oblikovano pred volitvami, v njem so stranke od komunistov in skrajne levice do socialistov in zelenih. Nimajo jasnega vodje niti ne skupnega programa.

Iz Elizejske palače so po objavi prvih projekcij pozvali k previdnosti pri interpretaciji izidov volitev. Predsednik bo počakal, da se oblikuje nova skupščina, preden bo sprejel potrebne odločitve, so sporočili.

Premier Gabriel Attal pa je zvečer napovedal, da bo v ponedeljek predsedniku Macronu podal odstopno izjavo, a je pripravljen naloge opravljati, dokler bo potrebno.

Macron, ki se mu mandat izteče leta 2027, je predčasne volitve sklical po porazu svoje stranke na evropskih volitvah 9. junija.

cQoGfZWEHVM

Cxmoztu2x-U

KIV21rQfTyg