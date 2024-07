Biden / »Ostal bom v tej predsedniški tekmi in premagal Trumpa«

Joe Biden odločno zavrača pozive k odstopu od vnovične kandidature

AAmeriški predsednik Joe Biden je danes v pismu kongresnikom demokratske stranke sporočil, da ne namerava izstopiti iz boja za ponovno izvolitev. V odzivu na nekatere javne kritike, ki so sledile slabemu nastopu na televizijskem soočenju s protikandidatom Donaldom Trumpom, je dal jasno vedeti, da namerava slednjega na novembrskih volitvah premagati.

"Želim, da veste, da sem kljub vsem špekulacijam v tisku in drugod trdno odločen, da bom ostal v tej tekmi, jo vodil do konca in premagal Donalda Trumpa."



Joe Biden,

predsednik ZDA

"Želim, da veste, da sem kljub vsem špekulacijam v tisku in drugod trdno odločen, da bom ostal v tej tekmi, jo vodil do konca in premagal Donalda Trumpa," je v pismu zapisal Biden.

119 dni pred volitvami, kjer se bo pomeril s svojim predhodnikom v Beli hiši, je Biden pozval k enotnosti, strankarskim kolegom pa sporočil, da so ga podprli volivci, poroča ameriška televizija CNN.

Biden se po neuspešnem soočenju konec junija otepa pozivov dela javnosti in stranke, ki želi, da 81-letnega kandidata nadomesti nekdo, ki se bo lahko bolje postavil po robu Trumpu. Biden sicer verjame, da je ravno on najboljše zagotovilo, da se Trump ne vrne na oblast.

Kasneje se je predsednik ZDA prek telefona vključil v program televizije MSNBC, kjer je ponovil, da ne odhaja nikamor. Ob tem je "elite znotraj stranke" pozval, naj se vključijo v tekmo in ga poskusijo premagati na avgustovski demokratski konvenciji.

Kot piše britanski BBC, je Biden s klicem v živo posnemal Trumpa, ki se je te prakse posluževal redno, aktualni predsednik pa je to storil prvič v skoraj štirih letih mandata.

V Beli hiši so sicer v ponedeljek zvečer po poročanju agencij zanikali navedbe, da se predsednik Biden zdravi zaradi Parkinsonove bolezni. "Ali se predsednik zdravi zaradi Parkinsonove bolezni? Ne. Jemlje zdravila zanjo? Ne," je dejala tiskovna predstavnica Karine Jean-Pierre.

Časnik New York Times je pred tem razkril, da so v Beli hiši v osmih mesecih med lanskim poletjem in letošnjo pomladjo osemkrat sprejeli specialista za zdravljenje te nevrodegenerativne bolezni.

8aziuR76Cek