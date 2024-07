»Uničena največja otroška bolnišnica v Kijevu. Vsi odgovorni bodo morali odgovarjati.«

Iz sveta se vrstijo obsodbe napada na otroško bolnišnico v Kijevu

Vladimir Putin, ruski predsednik

© www.kremlin.ru

Iz sveta se danes vrstijo obsodbe ruskega napada na Kijev, med katerim je bila zadeta tudi otroška bolnišnica. Združeni narodi opozarjajo, da so napadi na otroke nesprejemljivi in da imajo po humanitarnem pravu bolnišnice posebno zaščito. EU in številne evropske vlade pa poudarjajo, da morajo vsi odgovorni za ta zločin odgovarjati.

"Po mednarodnem humanitarnem pravu imajo bolnišnice posebno zaščito. Civilisti morajo biti zaščiteni," je dejala koordinatorka ZN za humanitarno pomoč Ukrajini Denise Brown in hkrati opozorila na nesprejemljivost napadov na otroke v času vojne.

Napade je obsodil tudi generalni sekretar ZN Antonio Guterres. Kot je sporočil njegov tiskovni predstavnik Stephane Dujarric, jih je označil za še posebej šokantne, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je opozoril, da je bilo v današnjih ruskih napadih na Ukrajino ubitih in ranjenih več deset ljudi. "Uničena je bila tudi največja otroška bolnišnica v Kijevu, Ohmatdit. Vsi odgovorni za ruske vojne zločine bodo morali odgovarjati," je poudaril. Pozval je tudi h krepitvi ukrajinske zračne obrambe.

Janez Lenarčič,

evropski komisar za krizno upravljanje

Da mora Rusija za zločine odgovarjati, je v odzivu na napad zapisal tudi evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič. "Rusija je že prevečkrat kršila vojno pravo, vendar pa je napad na otroško bolnišnico več kot krut," je dodal v objavi na omrežju X.

Ameriško zunanje ministrstvo je napad označilo za barbarsko dejanje. Po njihovi oceni je Rusija znova namerno napadla civiliste.

Napade sta med prvimi obsodili Francija in Velika Britanija, pri tem pa se jim je pridružil tudi italijanski zunanji minister Antonio Tajani, ki je napad označil za vojni zločin, ki ga mora obsoditi celotna mednarodna skupnost, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Napad je obsodila tudi Nemčija in ruskega predsednika Vladimirja Putina pozvala h končanju vojne, je sporočila tiskovna predstavnica nemškega zunanjega ministrstva. Dodala je, da so že več kot dve leti civilisti, tudi otroci, izpostavljeni "brutalni vojni, ki brez razlikovanja terja žrtve", poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ruska vojska je danes z več kot 40 raketami napadla številna ukrajinska mesta, med drugim Kijev, Dnipro, Krivoj Rog, Kramatorsk in Slovjansk. Po navedbah mestnih oblasti je bilo v prestolnici skupno ubitih najmanj 15 ljudi, še 37 pa ranjenih. V napadih je bila med drugim poškodovana tudi bolnišnica Ohmatdit, v ruševinah ostaja ujetih več ljudi.

O smrtnih žrtvah ruskih napadov sicer poročajo tudi iz drugih ukrajinskih krajev.