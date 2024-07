»Dovolj je dovolj« / Bo letališče dobilo ime po Berlusconiju?

Spletna peticija proti preimenovanju letališča je zbrala že več kot 32.000 podpisov

Berlusconi, ki se je rodil v Milanu, je junija lani umrl za posledicami kronične levkemije pri starosti 86 let. V italijanski politiki je vidno vlogo igral skoraj tri desetletja.

Načrt poimenovanja milanskega letališča Milano-Malpensa po lani preminulem politiku Silviu Berlusconiju v Italiji sproža ostre polemike in nasprotovanje. Glasni so zlasti v opozicijskih strankah, podmladek Demokratske stranke pa je sprožil tudi spletno peticijo proti preimenovanju, ki je zbrala že najmanj 32.000 podpisov.

Vihar se je sprožil v petek, ko je minister za promet in vodja skrajno desne Lige Matteo Salvini naznanil, da je Italijanska uprava za civilno letalstvo (ENAC) odobrila prošnjo dežele Lombardija, da letališče Malpensa poimenuje po Berlusconiju.

"Končna odločitev je v rokah ministra za infrastrukturo in promet in pripravljen sem prispevati zadnji podpis," je zapisal na omrežju X. "V spomin na mojega prijatelja Silvia, velikega podjetnika, velikega Milančana in velikega Italijana. Vedno z nami," je zapisal.

Najava je bila nemudoma deležna kritike milanskega levosredinskega župana Beppeja Sale, ki je upravo za civilno letalstvo obtožil, da je popustila pritisku konservativnih krogov, vključno s Salvinijem, ter predlog sprejela brez posvetovanja s podjetjem SEA, ki upravlja z milanskima letališčema Malpensa in Linate.

Sledilo je tudi zgražanje iz vrst opozicijskih politikov. "Po državnem pogrebu, nacionalnem žalovanju in posebni znamki - dovolj je dovolj," je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa menil poslanec zavezništva zelenih in levice Marco Grimaldi. Vodja Gibanja petih zvezd v Lombardiji Nicola Di Marco pa v poimenovanju letališča po Berlusconiju vidi "znak popolnega razkroja italijanskih institucij".

Podmladek Demokratske stranke je po poročanju portala Politico v nedeljo sprožil spletno peticijo proti preimenovanju letališča, češ da si to zasluži ime, ki "pooseblja vrednote poštenosti, integritete in služenja skupnosti". "Berlusconi ne odraža teh vrednot, o čemer pričajo številne kazenske obsodbe, ki jih je prejel," so zapisali.

Pod pobudo, ki ponuja številne druge osebnosti, po katerih bi lahko poimenovali največje letališče na severu Italije, se je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA do danes podpisalo že več kot 32.000 ljudi.

Berlusconi, ki se je rodil v Milanu, je junija lani umrl za posledicami kronične levkemije pri starosti 86 let. V italijanski politiki je vidno vlogo igral skoraj tri desetletja. Kljub škandalom in sodnim postopkom, ki so omadeževali njegovo podobo, je trikrat zasedel položaj premierja.

Njegovi podporniki ga označujejo za političnega in podjetniškega velikana, nasprotniki pa izpostavljajo zlasti njegove obsodbe zaradi utaje davkov ter vpletenost v številne druge pravne spore ter spolne škandale.