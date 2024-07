Trump / »Biden ima svoj ego in noče odnehati«

Donald Trump verjame, da bo njegov protikandidat in trenutni predsednik ZDA Joe Biden kljub nekaterim pomislekom v demokratski stranki ostal v tekmi za ponovno izvolitev

Republikanski predsedniški kandidat Donald Trump verjame, da bo njegov protikandidat in trenutni predsednik ZDA Joe Biden kljub nekaterim pomislekom v demokratski stranki ostal v tekmi za ponovno izvolitev. Kot je menil v ponedeljek v intervjuju za ameriško televizijo Fox News, "ima svoj ego in noče odnehati".

"Mislim, da bi lahko vsekakor ostal v tekmi," je Trump dejal za Fox News v svojem prvem intervjuju po televizijskem soočenju z Bidnom pred novembrskimi volitvami, ki je potekalo konec junija.

Trump je ob tem opisal, kako je sam doživel soočenje, ki ga je zaznamoval Bidnov porazen nastop. 81-letni predsednik ZDA je namreč pogosto govoril nepovezano in izgubljal tok misli, večkrat je deloval šibak in odsoten.

"To je bilo čudno soočenje. Njegovi odgovori so že po nekaj minutah postali nesmiselni. Včasih niti niso bili odgovori, temveč samo zaporedje besed brez pomena in smisla," je med drugim poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Trump.

"Ko se tvoj nasprotnik sam uničuje, je modro, da se mu ne postavljaš na pot."



Ron Fournier,

nekdanji dopisnik iz Bele hiše

Nekdanji predsednik ZDA je sicer kljub težavam svojega nasprotnika iz vrst demokratov, ki se sooča z enim najhujših obdobij svoje dolge politične kariere, očitno uspel nekoliko omejiti svojo značilno napadalno in drzno retoriko, navaja AFP.

To je presenetilo nekatere politične komentatorje in del ameriške javnosti, ki je sicer vajena Trumpove stalne prisotnosti v medijih in rednih javnih nagovorov.

"Ko se tvoj nasprotnik sam uničuje, je modro, da se mu ne postavljaš na pot," je po navedbah AFP ocenil novinar, urednik in nekdanji dopisnik iz Bele hiše Ron Fournier.

Biden je medtem v ponedeljek v pismu kongresnikom demokratske stranke sporočil, da ne namerava izstopiti iz boja za ponovno izvolitev na položaj. V odzivu na nekatere javne kritike, ki so sledile slabemu nastopu na soočenju, je zatrdil, da se namerava novembra soočiti s Trumpom in ga premagati na volitvah.

