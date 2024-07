»NATO se razglaša za regionalno obrambno zvezo, a nenehno sega preko svojih meja«

Kitajska obsodila izjavo Stoltenberga o podpiranju ruske agresije v Ukrajini

Kitajska je danes ostro obsodila izjavo generalnega sekretarja zveze Nato Jensa Stoltenberga, ki je v ponedeljek pred današnjim začetkom vrha zavezništva obtožil Peking, da podpira rusko agresijo v Ukrajini. Prav tako so v Pekingu obsodili uporabo Kitajske kot izgovora za premik Nata v azijsko-pacifiško regijo in spodbujanje regionalnih napetosti.

"Kitajska odločno nasprotuje Natovemu blatenju in napadom na Kitajsko, pripravljenosti prevaliti krivdo na druge ter uporabi Kitajske kot izgovora za premik v azijsko-pacifiški prostor in za spodbujanje regionalnih napetosti," je na novinarski konferenci v Pekingu dejal tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Lin Jian.

Ob tem je opozoril, da prizadevanja članic Nata za vzpostavitev lastne varnosti vplivajo na druge države, saj krepijo varnostna tveganja po svetu, poročata francoska tiskovna agencija AFP in nemška tiskovna agencija dpa.

"NATO se po eni strani razglaša za regionalno obrambno zvezo, po drugi strani pa nenehno sega preko svojih meja, širi svoj mandat in spodbuja konfrontacije, kar razkriva njegovo globoko zakoreninjeno miselnost hladne vojne in ideološko pristranskost.



Lin Jian,

tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva

"Nato se po eni strani razglaša za regionalno obrambno zvezo, po drugi strani pa nenehno sega preko svojih meja, širi svoj mandat in spodbuja konfrontacije, kar razkriva njegovo globoko zakoreninjeno miselnost hladne vojne in ideološko pristranskost," je še dejal Lin.

Peking se je s tem odzval na izjave Stoltenberga, ki je v ponedeljek med drugim poudaril, da sodelovanje Avstralije, Nove Zelandije, Japonske in Južne Koreje na vrhu Nata dokazuje, da "naša varnost ni regionalna, temveč globalna". "To se jasno vidi v Ukrajini, kjer Iran, Severna Koreja in Kitajska podpirajo in omogočajo nezakonito vojno Rusije," je še dodal.

V Washingtonu se bo danes ob 75. obletnici ustanovitve zveze Nato začel tridnevni vrh zavezništva. Voditelji držav članic bodo v prihodnjih dneh razpravljali predvsem o nadaljnji podpori Ukrajini ter krepitvi obrambne in odvračalne drže zavezništva. V četrtek pa se jim bodo pridružili tudi voditelji Avstralije, Nove Zelandije, Japonske in Južne Koreje.