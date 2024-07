Tanja Fajon / »Več žensk pomeni več miru«

Slovenska zunanja ministrica je dejala, da je 35 odstotkov več možnosti, da bo mirovni dogovor trajal vsaj 15 let dlje, če so vanj vključene ženske

Zunanja ministrica Tanja Fajon

© Luka Dakskobler

Ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon se je v torek v Washingtonu udeležila okrogle mize na temo žensk, miru in varnosti v severnoatlantskem zavezništvu, ki ga je državni sekretar ZDA Antony Blinken gostil pred vrhom ob 75. obletnici zveze Nato. Izpostavila je podporo Slovenije prenovljeni politiki Nata na tem področju.

"Sodelovanje žensk bistveno izboljša rezultate v mirovnih pogajanjih. Kar 35 odstotkov več možnosti je, da bo mirovni dogovor trajal vsaj 15 let dlje, če so vanj vključene ženske. Več žensk pomeni več miru, zato Slovenija odločno podpira prenovljeno politiko zavezništva na področju agende za ženske, mir in varnost (WPS), ki bo potrjena na vrhu," je dejala Fajon.

"Naša verodostojnost je v veliki meri odvisna od tega, kako uspešni smo pri izvajanju agende WPS. Zavezništvo ima tu potencial, da prevzame vodilno vlogo in v Sloveniji, ki je močna zagovornica WPS, se veselimo uresničitve te pomembne agende," je poudarila.

"Naša verodostojnost je v veliki meri odvisna od tega, kako uspešni smo pri izvajanju agende WPS. Zavezništvo ima tu potencial, da prevzame vodilno vlogo in v Sloveniji, ki je močna zagovornica WPS, se veselimo uresničitve te pomembne agende."



Tanja Fajon,

zunanja ministrica

Na okrogli mizi so med drugim sodelovali tudi direktorica sveta Bele hiše za spolno politiko Geeta Rao Gupta, pomočnica predsednika ZDA Jennifer Klein, posebna predstavnica generalnega sekretarja zveze Nato Irene Fellin in Blinken, ki je za povabljene priredil tudi sprejem.

Ameriški zunanji minister je posebej pozdravil predsednico Kosova Vjoso Osmani zaradi odprtja regionalnega centra WPS v Prištini. ZDA so letos odprle podoben center še v Kolumbiji in Blinken je dejal, da gre za valilnice idej in inovacij ter napovedal še skorajšnje odprtje podobnega centra na Filipinih.

Blinken je v svojem nastopu na okrogli mizi med drugim izpostavil, da je predsednik ZDA Harry Truman pred 76 leti podpisal zakon, ki je ženskam dovolil služenje v vojski. "Za vsak cilj zveze Nato danes potrebujemo smiselno vključitev žensk na vseh ravneh," je poudaril Blinken.