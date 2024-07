V Sloveniji najmanj zaupamo političnim strankam

Med vprašanimi v Sloveniji jih je največ (skoraj 60 odstotkov) izrazilo zaupanje v druge ljudi

Po rezultatih raziskave o dejavnikih zaupanja v javne institucije, ki jih je danes objavila Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) in kjer je prvič sodelovala tudi Slovenija, je pri nas na prvem mestu zaupanje v sočloveka. Najnižje je zaupanje v politične stranke, so zapisali na ministrstvu za javno upravo.

Med vprašanimi v Sloveniji jih je največ ali 57,8 odstotka izrazilo zaupanje v druge ljudi, kar pa je skoraj pet odstotnih točk manj od povprečja sodelujočih držav OECD. Na drugem mestu je z 52 odstotki zaupanje v policijo (OECD 62,9 odstotka), na tretjem mestu pa so z 41 odstotki sodišča in pravosodni sistem (OECD 54 odstotkov).

Pri repu lestvice je zaupanje v nacionalni parlament s 27 odstotki (OECD 36,5 odstotka), v medije, kjer znaša 26,3 odstotka (OECD 38,9 odstotka) in v politične stranke, kjer znaša 14,4 odstotka (OECD 24,2 odstotka).

V Sloveniji je zaupanje v vse kategorije institucij na splošno nekoliko nižje od povprečja držav, ki so sodelovale v raziskavi, so navedli na ministrstvu.

Raziskava poleg tega kaže, da je v Sloveniji z javnimi storitvami zadovoljnih 66 odstotkov prebivalcev, z izobraževalnim sistemom pa 57 odstotkov, kar je primerljivo s povprečjem sodelujočih držav OECD.

Raziskavo so v Sloveniji izvedli na reprezentativnem vzorcu 2019 prebivalk in prebivalcev v oktobru in novembru 2023. V njej je sodelovalo 30 držav, in sicer Avstralija, Belgija, Češka, Čile, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Islandija, Italija, Južna Koreja, Kanada, Kolumbija, Kostarika, Latvija, Luksemburg, Mehika, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Nova Zelandija, Portugalska, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Švica in Združeno kraljestvo. OECD raziskavo izvaja na dve leti, pri čemer je bila prva izvedena leta 2021.