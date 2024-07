»Kitajska ni ustvarila ukrajinske krize«

Peking opozarja zvezo NATO, naj preneha napihovati "kitajsko grožnjo"

Potem ko so voditelji držav članic Nata v sredo Kitajsko označili za ključni člen ruske agresije na Ukrajino, je Peking v današnjem odzivu severnoatlantsko vojaško zavezništvo pozval, naj preneha napihovati t. i. kitajsko grožnjo. "Kitajska ni ustvarila ukrajinske krize," je sporočilo kitajsko predstavništvo pri Evropski uniji.

Kitajska je v odzivu na vnovične obtožbe iz Nata ponovila, da Peking glede Ukrajine vselej poziva k mirovnim pogovorom in oblikovanju političnega dogovora med sprtima stranema. Kot so prepričani, je to tudi stališče, ki ga podpira "širša globalna skupnost", piše v odzivu, objavljenem na spletni strani kitajskega predstavništva pri EU.

Kitajska je poudarila, da ne dobavljala orožja stranem v konfliktih in da izvaja strog nadzor nad izvozom blaga z dvojno rabo, kar vključuje dobavo civilnih brezpilotnih letal. Navadna trgovina, ki poteka z Rusijo, pa ne bi smela biti tarča zunanjih motenj ali prisile, so prepričani v Pekingu.

Kitajska Nato zato poziva, naj preneha iskati grešne kozle in se raje posveti umiritvi razmer.

Nato so ob tem pozvali, naj opusti "mentaliteto hladne vojne", popravi svoje zmotno videnje Kitajske in se ne vpleta v azijsko-pacifiško regijo. Nato bi moral storiti več za svetovni mir in stabilnost, namesto da napihuje "t. i. kitajsko grožnjo in izziva konfrontacije ter rivalstvo", še piše v izjavi.

Predsedniki vlad in držav članic Nata, med njimi premier Robert Golob, so v sredo Kitajski sporočili, da "ne more omogočati največje vojne v Evropi v nedavni zgodovini, ne da bi to imelo negativne posledice za njene interese in ugled". Nato Kitajski med drugim očita dobavo blaga, ki ga je mogoče uporabljati tako v civilne kot vojaške namene, sestavne dele orožja, opremo in surovine, ki jih uporablja ruski obrambni sektor.

Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg je pojasnil, da bodo o morebitnih ukrepih proti Pekingu odločale posamezne države članice, vendar pa je sporočilo vrha "zelo močno in jasno".

Kitajska od začetka ruske agresija v Ukrajini februarja 2022 vzdržuje nevtralno držo glede konflikta, kitajski predsednik Xi Jinping pa se je v tem času tudi večkrat srečal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

Y5mMVnDqLXE