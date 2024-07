Nekaj korakov nazaj

Skrajni republikanci v ZDA so se domislili še enega načina za omejevanje svobode in zmanjševanje varnosti žensk – napadajo možnost ločitve brez dokazovanja krivde

Dusty Deevers, pastor in republikanski senator, eden izmed najbolj gorečih zagovornikov ukinitve ločitve brez dokazovanja krivde. To, da nasprotuje tudi pravici žensk do svobodne odločitve o rojstvu otrok, je samoumevno.

Pravni koncept ločitve brez krivde se je začel na Zahodu uveljavljati v drugi polovici 20. stoletja, propagirala so ga predvsem feministična gibanja, ki so poudarjala, da lahko ženske zaradi pravne ureditve, v kateri je ločitev dovoljena le, če oseba dokaže partnerjevo krivdo, ostanejo ujete v zakonu, v katerem nočejo vztrajati oziroma je zanje celo nevaren. Krivdne situacije, kot so na primer telesno in duševno nasilje nad partnerjem in/ali otroki, varanje, je pogosto težko dokazati, pravni procesi ločitve pa so lahko zelo dolgi in dragi in povzročajo še večjo stisko ženskam, ki v zakonu trpijo. V ZDA je ločitev brez krivde prva uvedla zvezna država Kalifornija leta 1969, zadnja, New York, pa šele leta 2010. Sicer pa je bila prva država, ki je uvedla takšno ločitev, Sovjetska zveza že leta 1917.