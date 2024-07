Šola

Število otrok in mladostnikov, ki niso po meri svojega delovnega mesta (šole), narašča, prav tako število otrok, ki ne ustrezajo idealu samozavestnega človeka z dobro samopodobo

Res je, da v šoli obstajajo vplivi, ki ogrožajo duševno zdravje – to so tekmovalnost, izključevanje, vrstniško nasilje. Vendar je lahko v šolah tudi veliko pozitivnega, šole lahko zaščitijo in pomagajo šolajočim, še posebej tistim, ki imajo težave. (na fotografiji zaključek letošnjega festivala Bobri)

© Urška Boljkovac

Živimo v čudnih časih, ko se podirajo številne obljube in upi, ko se razveljavlja geslo »nikoli več«, ko izginja vizija, da bo na našem planetu vse bolje, da bomo vedno bolj varni, ko marsikatera krasna družbena institucija in institut postajata disfunkcionalna. Varnostni svet nas ne more zavarovati pred vojnami, izumi, digitalizacija, umetna inteligenca in vsa druga znanstvena odkritja ne preprečujejo podnebnih sprememb. Vse to spremlja porast individualnih stisk. Te so posledica tudi ali predvsem velikih zahtev in pričakovanj glede posameznikove storilnosti, mentalne učinkovitosti. Pri številnih ljudeh se porajajo občutja tesnobe in ogroženosti, ker tem zahtevam niso kos ali pa se bojijo, da jim ne bodo kos. Marsikateri je za svojo neustreznost kaznovan – potisnjen v ozadje, eksistencialno ogrožen, izgubi dostojanstvo, viden kot zguba – luzer. Obenem v teh okoliščinah usihajo naravni viri podpore. Socialne mreže, medčloveški stiki, pripadnost in zaščita skupnosti, ki so tisočletja pomagali ljudskemu rodu pri spoprijemanju tudi z veliko večjimi zli, kot so ta, ki jih doživljamo danes, so usahnili. Prevrednotili smo vrednote in potisnili v ozadje človečnost, skupnost, solidarnost, procese, ki so povezovali, bili lepilo družbenih skupin, in postavili v ospredje interese posameznika, njegovo moč, da kroji svojo usodo, tekmovalnost. Posameznikovo odgovornost smo omejili na skrb za ozek krog svojih bližnjih – svoje družine, ožje interesne ali delovne skupine.