Obrtniki / »Za visoko rast smo zaslužni mi!«

Odgovarja Obrtno-podjetniška zbornica

So dobri gospodarski rezultati le posledica mednarodnih okoliščin in sreče ali je k temu prispevala tudi vlada, smo vprašali Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije. Od tam so nam odgovorili, ne vlada ne sreča, zaslužni smo mi(!): »V OZS menimo, da imajo zasluge za to predvsem naši obrtniki in podjetniki, ki se kljub visokim stroškom plač – na kar nas opozarja tudi OECD – in številnim birokratskim oviram vsak dan trudijo izboljšati svoj konkurenčni položaj na trgu, razvijati svoja podjetja in zaposlovati.« Dobri gospodarski rezultati Slovenije naj bi bili plod večletnega truda in razvoja obrtnikov in podjetnikov, »ne pa zgolj kratkoročnih ukrepov te vlade«, so kritični.