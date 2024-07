Finančni obvodi / Visoka najemnina za pisarno

Zaradi delovanja v neskladju z zakonom je računsko sodišče o SDS kot edini izmed strank, revidiranih leta 2022, izreklo mnenje s pridržkom

Evropska poslanka SDS Romana Tomc. Bo zdaj menjala lokacijo svoje pisarne?

© Matic Zorman

Zaradi delovanja v neskladju z zakonom o političnih strankah in tistim o volilni in referendumski kampanji je računsko sodišče o Slovenski demokratski stranki (SDS) kot edini izmed strank, revidiranih leta 2022, izreklo mnenje s pridržkom. Iz objavljene revizije poslovanja političnih strank v letu 2022 je razvidno, da so se pri stranki SDS poleg drugega – denimo nakazila nekdanje žene Roka Snežiča Klavdije Snežič v znesku 13 tisoč evrov – pojavili tudi vprašljivi prihodki iz premoženja. Stranka ima v lasti vilo na ljubljanski Trstenjakovi ulici 8, v njej pa so manjši poslovni prostori, za katere je leta 2022 najemnik plačal 11.280 evrov letne najemnine.