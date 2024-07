Urban Purgar je kriv

Za zdaj pa se je s pogojno kaznijo izognil zaporu

Urban Purgar na sodišču

© Luka Cjuha, Dnevnik

Urban Purgar, bivši predsednik Društva za promocijo tradicionalnih vrednot in bivši urednik skrajno desne Nacionalne tiskovne agencije (NTA), je bil v torek spoznan za krivega kršenja zakonskih določil z javnim spodbujanjem sovraštva, nasilja ali nestrpnosti ter grožnjami dvema osebama, Tanji Fajon in Jaši Jenullu. Izrečena mu je bila pogojna zaporna kazen enega leta in štirih mesecev s preizkusno dobo petih let.

Tožilstvo ga je obtožilo štirih kaznivih dejanj. Tri so bila povezana z grožnjami sedanji ministrici za zunanje zadeve Tanji Fajon, aktivistu Jaši Jenullu in predsedniku sindikata taksistov Dejanu Jefimu. O Tanji Fajon je na omrežju X med drugim zapisal, da je »psica, ki jo je potrebno likvidirati«. Zapis je nastal kot odziv na to, da je tožilstvo poprej ovrglo ovadbo tedanjega ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa, ki je občana Alojza Breznika ovadil, ker je ta napisal, da je Hojs »pes, ki ga je potrebno likvidirati«. Purgar je javna osebnost, za Breznika tega ne moremo reči. Poleg tega je Dejanu Jefimu v kratkem sporočilu zagrozil, da mu bo »jebal ženo in otroka, izkopal kosti tvoje babice in se na njih poscal«. Jefim je na sodni obravnavi pojasnil, da je bil v času Janševe vlade tarča številnih groženj, najvztrajnejši med tistimi, ki so mu grozili, pa naj bi bil prav Purgar. Poleg tega je ta slikal Jenullov domofon in ob fotografiji zapisal: »Narod povejte, končam jaz to po hitrem postopku?«

Četrta obtožba je Purgarju očitala izjavo, da je »Hitler heroj«. Na splošno je znan po antisemitskih, homofobnih in drugih sovražnih izjavah ter poveličevanju nacizma.

Državna tožilka Anita Filipčič je v zaključnem govoru poudarila, da je obtoženi priznal svoja dejanja, da je avtor vseh zapisov in da je ta dejanja storil naklepno. Prepričana je, da je Purgar s svojimi izjavami prekoračil meje svobode govora in mora biti zaradi tega kaznovan. Za vsa štiri dejanja je sodišču predlagala enotno kazen enega leta in petih mesecev zapora.

Purgarjeva zagovornica Monika Poje je v zaključnem govoru svojo stranko opisala kot znanega provokatorja in trdila, da je zaradi tega jasno, da ni bilo dejanske možnosti, da bi dejanja, s katerimi je grozil, izpeljal. Omenila je pomembnost konteksta v vseh posameznih primerih ter dodala, da je bila njegova izjava, da je Hitler heroj, vzeta iz konteksta razprave o zgodovini, ki je potekala na omrežju X.

Sodnica Jerca Oblak je na koncu pritrdila tožilstvu v treh primerih, Purgar je bil spoznan za krivega spodbujanja sovraštva in nestrpnosti ter kaznivega dejanja grožnje Fajonovi in Jenullu. Glede Fajonove in Jenulla je sodnica svojo odločitev upravičila z dejstvom, da imata kljub statusu znanih oseb pravico do varnosti in telesne integritete, Purgarjeve izjave pa bi pri povprečnem človeku brez dvoma zbudile strah. Glede širjenja sovraštva je sodnica ugotovila, da bi lahko imele Purgarjeve besede konkretne nasilne posledice in da je podobna retorika v zgodovini že vodila v nasilje. Prav tako ni sprejela utemeljitve obrambe, da je Purgar hvalil le Hitlerjevo delovanje pred drugo svetovno vojno, saj se je vojna zgodila in mora biti upoštevana pri javnem hvaljenju vojnih zločincev.

Glede primera z Dejanom Jefimom pa je sodnica Purgarju izrekla oprostilno sodbo, saj je presodila, da je bila komunikacija med njima na podobni ravni pri obeh, to torej pomeni, da je bil tudi Jefim grozilen do Purgarja, do izrečenih besed sta oba drug drugega sprovocirala.

Jerca Oblak je nato Purgarju za tri omenjena dejanja izrekla pogojno zaporno kazen enega leta in štirih mesecev. Določila pa je še maksimalni, petletni rok, v katerem obsojeni ne sme biti kaznovan, sicer bo moral v zapor. To torej pomeni, da bo moral biti prihodnjih pet let previden pri javnem izražanju.

Po izreku sodbe so bili vsi vpleteni redkobesedni, Purgar je rekel, da se bodo na sodbo »najverjetneje« pritožili, tožilka Anita Filipčič, ki jo moti, da je bila izrečena kazen le pogojna, pa je napovedala, da se bo na sodbo pritožila. Sodba torej še ni pravnomočna.