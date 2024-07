Poskus atentata na Donalda Trumpa

Poleg napadalca je umrla še ena oseba, dve sta bili huje ranjeni

Ameriški zvezni preiskovalni urad (FBI) je potrdil, da je šlo pri sobotnem napadu na predsedniškega kandidata republikancev Donalda Trumpa za poskus atentata. Identificirali so ga kot 20-letnega Thomasa Matthewa Crooksa iz Pensilvanije. Šlo naj bi za osamljenega strelca. Poleg napadalca je umrla še ena oseba, dve sta bili huje ranjeni.

"To noč se je zgodil poskus atentata na nekdanjega predsednika Trumpa," je dejal predstavnik FBI Kevin Rojek na novinarski konferenci.

Predstavniki tajne službe in FBI sprva na skupni novinarski konferenci v podeželskem kraju Butler v Pensilvaniji razkrili podrobnosti o atentatorju ali njegovem motivu. Povedali pa so, da ni dokazov, da bi šlo za kaj drugega kot osamljenega strelca. "Ni razloga za to, da bi verjeli, da še obstaja kakršna koli nevarnost," je dejal predstavnik pensilvanijske policije.

"Pripadniki tajne službe so napadalca ustrelili in je umrl," pa je povedal tiskovni predstavnik tajne službe Anthony Guglielmi.

Kdo je bil napadalec?

Kasneje sta televiziji NBC in CBS ob navajanju izjave FBI poročali, da so napadalca identificirali kot 20-letnega Thomasa Matthewa Crooksa iz Pensilvanije.

Crooks je po poročanju ameriških medijev živel v kraju Bethel Park, okoli ure vožnje stran od Butlerja. Crooks je bil registriran republikanec in bi lahko letos prvič volil na predsedniških volitvah. Obenem so ga našli na seznamu demokratskih donatorjev, saj je leta 2021 za enega od njihovih projektov namenil 15 dolarjev.

Streljal je s strehe poslopja blizu zborovanja in izven zavarovanega območja. Krogla je Trumpa zadela v uho, odpeljali so ga v bolnišnico. Predstavniki njegove kampanje so nato sporočili, da je z njim vse v redu.

Ameriški predsednik Joe Biden je po ostri obsodbi poskusa atentata na Donalda Trumpa govoril po telefonu z bivšim predsednikom ZDA, je na kratko sporočila Bela hiša, ki ni izdala podrobnosti vsebine pogovora.

"Ne smemo dovoliti, da se to dogaja. Ne smemo biti takšni. Takšno politično nasilje v ZDA je nezaslišano in ga morajo vsi obsoditi."



Joe Biden,

predsednik ZDA

Biden je nemudoma ostro obsodil napad in ga označil za bolnega. "Ne smemo dovoliti, da se to dogaja. Ne smemo biti takšni. Takšno politično nasilje v ZDA je nezaslišano in ga morajo vsi obsoditi," je v nagovoru Američanom dejal Biden, ki se je čez noč vrnil v Belo hišo iz Delawara, kjer je preživljal vikend.

Napad obsojajo vsi ameriški politiki ne glede na stranko. Med prvimi so ga obsodili bivši predsedniki Bill Clinton, Barack Obama in George Bush mlajši. Vendar pa so nekateri republikanski politiki za atentat že začeli obtoževati demokrate.

Senator iz Ohia J.D. Vance, ki je v ožjem izboru za Trumpovega podpredsedniškega kandidata, je sporočil, da je atentat neposredna posledica tega, da Bidnova predsedniška kampanja trdi, da je Trump avtoritativni fašist, ki ga je treba zaustaviti za vsako ceno.

Zadnji uspešen atentat na ameriškega predsednika leta 1963

Zadnji uspešen atentat na ameriškega predsednika - bivšega ali tistega na položaju - se je zgodil leta 1963, ko je bil v Dallasu ubit demokrat John F. Kennedy. Njegov brat Robert Kennedy je bil ustreljen leta 1968 med predsedniško kampanjo. Leta 1981 je bil izveden neuspešen atentat na predsednika Ronalda Reagana.

Nacionalni odbor republikanske stranke je po atentatu sporočil, da bo nacionalna konvencija za potrditev Trumpove predsedniške kandidature v Milwaukeeju potekala v skladu z urnikom.

Začela se bo v ponedeljek, Trump pa bo na koncu v četrtek sprejel nominacijo, poroča televizija CNN, ki navaja neimenovanega republikanskega uradnika.

MZyUCxr046Q

Sut9pcNvTUs

LNr-ZzWDKu0