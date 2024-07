Trump na strankarski konvenciji / »Želel sem govoriti še naprej, a so me ustrelili«

Na štiridnevni konvenciji se bo zbralo 2429 delegatov iz ameriških zveznih držav in ozemelj

Nekdanji predsednik ZDA in kandidat republikancev na novembrskih volitvah Donald Trump je v nedeljo, dan po poskusu atentata, prispel na strankarsko konvencijo v Milwaukee. V pogovoru z mediji na poti v Winsconsin je sobotni incident opisal kot "zelo nadrealistično izkušnjo", za danes pa napovedal govor s pozivom k enotnosti.

Na štiridnevni konvenciji, ki se začenja danes, se bo pod znanim geslom Naredimo Ameriko (spet) veliko zbralo 2429 delegatov iz ameriških zveznih držav in ozemelj, ki bodo 78-letnega Trumpa predvidoma potrdili za predsedniškega kandidata.

Dogodek bo po pričakovanjih potekal v senci preiskave poskusa atentata med predvolilnim zborovanjem v Pensilvaniji, kjer je Trumpa 20-letni napadalec ustrelil v uhelj. V incidentu je bila poleg napadalca ubita ena oseba, dve pa sta bili huje ranjeni.

Trump je že na krovu letala na poti v Milwaukee za medije spregovoril o poskusu atentata, ki ga je opisal kot "zelo nadrealistično izkušnjo". "Želel sem govoriti še naprej, a so me ustrelili," je dejal z nasmeškom.

"Po sreči ali po božji volji, mnogi pravijo, da sem po božji volji še vedno tukaj."



Donald Trump,

nekdanji predsednik ZDA

Trump je s povitim desnim ušesom za konservativna medija Washington Examiner in New York Post povedal še, da bi pravzaprav "moral biti mrtev", a je ravno v pravem času premaknil glavo in se s tem izognil smrti.

"Po sreči ali po božji volji, mnogi pravijo, da sem po božji volji še vedno tukaj," je dodal in ob tem pohvalil tajno službo, ki ga je zaščitila, in "s strelom ravno med oči" pokončala napadalca.

Zaradi poskusa atentata je po lastnih besedah zavrgel govor, ki ga je pripravil za prihajajočo konvencijo. Kot je dejal, je imel pripravljeno ostro kritiko na račun "obupne administracije" predsednika Joeja Bidna, a bo namesto tega govoril na način, da "poenoti državo".

"Ne vem, ali je to mogoče. Ljudje so zelo razdeljeni," je dejal republikanski kandidat, ki še vedno ne priznava poraza proti Bidnu iz volitev leta 2020.

Bivši predsednik upa, da mu bo odmevni incident pomagal do vrnitve v Belo hišo, v nedeljo popoldne je tako svojim podpornikom že poslal sporočilo s prošnjo za nakazila za svojo predsedniško kampanjo, ki vsebuje fotografijo ponesrečenega atentata.

