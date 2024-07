Trump / »Nikoli se ne bom predal«

Bivši predsednik ZDA Donald Trump je svojim podpornikom že poslal sporočilo s prošnjo za nakazila za svojo predsedniško kampanjo s fotografijo poskusa atentata

Bivši predsednik ZDA Donald Trump je v nedeljo popoldne svojim podpornikom že poslal sporočilo s prošnjo za nakazila za svojo predsedniško kampanjo s fotografijo poskusa atentata, ki jo je objavila tiskovna agencija AP, poroča Politico. S poskusom atentata služijo tudi druge organizacije in podjetja.

"Jaz sem Donald J. Trump in nikoli se ne bom predal! Vedno vas bom imel rad, ker ste me podprli. Enotnost. Mir. Naj bo Amerika spet velika," je Trump sporočil podpornikom v elektronskem pismu s povezavo na spletno stran za donacije od 24 do 3300 dolarjev.

Predsednik ZDA Joe Biden je medtem takoj po poskusu atentata ustavil politične oglase proti Trumpu, s katerim se bo predvidoma pomeril na predsedniških volitvah 5. novembra, je sporočila njegova kampanja.

Biden je letos krepko vodil po zbranem denarju za kampanjo pred Trumpom, vendar le dokler porota na Manhattnu Trumpa ni spoznala za krivega ponarejanja poslovnih dokumentov. Trump je potem nadoknadil zaostanek, poročajo ameriški mediji.

Donald Trump,

nekdanji predsednik ZDA

Trump ni edini, ki skuša zaslužiti s poskusom atentata, poroča Politico. Podjetje Ponosni domoljubi iz Orlanda na Floridi prodaja razglednice s podobo okrvavljenega Trumpa z dvignjeno pestjo za 30 dolarjev. Šlo naj bi prav tako za fotografijo tiskovne agencije AP, ki doslej tega še ni komentirala.

Svoj lonček naj bi pristavilo tudi kitajsko podjetje, ki prodaja majice in torbice, poroča revija Newsweek, prav tako tudi posamezni Trumpovi podporniki, ki prodajajo podobe atentata na spletni strani podjetja eBay.

V soboto je Trumpovem predvolilnem zborovanju napadel strelec, ki ga je FBI identificiral kot 20-letnega registriranega republikanskega volivca Thomasa Matthewa Crooksa. Preiskava o motivu napada, ki ga obsoja ves svet, se nadaljuje.

Bivšega predsednika ZDA je njegova krogla oplazila po desnem ušesu, druge pa so zadele gasilca Coreyja Comperatoreja in še dva udeleženca zborovanja. Comperatore je bil ubit, druga dva pa resno ranjena.

