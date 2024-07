Popoplavna obnova / Policija preiskuje sume kaznivih dejanj

Policija vodi dva predkazenska postopka

Posledica poplav pri Letušu ob Savinji

© Borut Krajnc

Policija vodi dva predkazenska postopka glede sumov nepravilnosti v povezavi z lanskimi poplavami, poroča portal Necenzurirano. Informacij o tem, katere občine in sume kaznivih dejanj preiskujejo, na Policijski upravi (PU) Celje niso razkrili, ker "predkazenska postopka aktivno potekata", navaja portal.

V pristojnost celjske policijske uprave sicer sodijo vse občine v porečjih Savinje, Meže in Mislinje, ki so jih prizadele poplave.

Po neuradnih informacijah portala Necenzurirano naj bi kriminalisti v nekaterih občinah preiskovali sume kaznivih dejanj pri porabi denarja za intervencijske stroške. V mesecih po poplavah naj bi namreč prihajalo do dvojnih plačil za ista sanacijska in gradbena dela. V posameznih primerih pa naj bi podjetja izstavljala račune tudi za dela, ki jih je pred tem opravila Slovenska vojska.

Po informacijah portala je ena od občin, v zvezi s katero poteka predkazenski postopek, Občina Mežica, ki jo vodi župan Mark Maze. Ta je danes v odzivu za STA zapisal, da sam osebno ni seznanjen z morebitnim predkazenskim postopkom zoper občino ali njega osebno ter da od pristojnih organov v tej zvezi tudi ni prejel nobenega pisanja ali poziva.

"Sem pa seznanjen, da je občina prejela poziv PU Celje, da poda pojasnila glede izvajanja sanacijskih del po poplavah. V povezavi s tem je občina na policijo posredovala obsežno dokumentacijo in vsa potrebna podrobna pojasnila," je še zapisal župan Maze.

Portal navaja še, da so se na Upravi RS za zaščito in reševanje zaradi velikega števila zahtevkov prizadetih občin, ki so ga morali pregledati v zelo kratkem času, odločili za dodaten komisijski pregled povračil in zahtevkov intervencijskih stroškov.

"Pri dosedanjem pregledu so bila med drugim ugotovljena možna odstopanja tako glede upravičenosti zaračunavanja kmetijske mehanizacije, višine DDV oziroma samoobdavčitve kot pri obračunu dejansko izvedenih del v upravičenem času intervencijskih del," so odgovorili na upravi.

Pri tem so dodali, da dodatni neodvisni komisijski pregled še ni zaključen. Če je bilo lani jeseni spornih od 10 do 15 odstotkov računov, ki so jih izstavile občine, bi to lahko pomenilo, da uprava dodatno pregleduje zahtevke v skupni vrednosti od osem do 12 milijonov evrov, ocenjuje portal. Ali in koliko sumov kaznivih dejanj je uprava pri tem naznanila policiji, za zdaj ni znano, dodaja.

Portal omenja tudi Občino Prevalje, kjer so po lanskih poplavah prejeli nekaj več kot devet milijonov evrov predplačil in imeli za 10,3 milijona evrov intervencijskih stroškov.

Župan Občine Prevalje Matic Tasič je za STA danes dejal, da o kakšnem predkazenskem postopku v povezavi z občino nima informacij. Glede izplačil intervencijskih stroškov pa, da se je občina glede tega že lansko jesen usklajevala z upravo za zaščito in reševanje ter da je tu "vse usklajeno in razčiščeno ter da ni nobenih neznank več pri teh intervencijskih stroških".