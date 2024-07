Kdo je Trumpov podpredsedniški kandidat?

Senator iz Ohia J.D. Vance

Vance je bil še do leta 2017 oster kritik in nasprotnik Trumpa, kasneje si je premislil in je leta 2022 zmagal na senatnih volitvah Ohia s Trumpovo podporo

Predsedniški kandidat republikanske stranke Donald Trump je na svojem mediju Truth Social objavil, da si je za podpredsedniškega kandidata izbral senatorja iz države Ohio J.D. Vancea.

"Po dolgotrajnem premisleku in razmišljanju ter ob upoštevanju izjemnih talentov mnogih drugih sem se odločil, da je oseba, ki je najprimernejša za prevzem položaja podpredsednika ZDA, senator J. D. Vance iz velike zvezne države Ohio," je sporočil Trump na dan, ko se je v Milwaukeeju začela nacionalna konvencija republikanske stranke, kjer bo v četrtek uradno sprejel predsedniško nominacijo stranke.

Vance je bil še do leta 2017 oster kritik in nasprotnik Trumpa, kasneje si je premislil in je leta 2022 zmagal na senatnih volitvah Ohia s Trumpovo podporo. Pred vstopom v politiko je bil vlagatelj tveganega kapitala, znan pa je tudi po knjižni uspešnici "Hillbilly Elegy".

Velja za trdnega pripadnika Trumpovega gibanja Maga (Naredimo Ameriko spet veliko) in po sobotnem neuspešnem atentatu na Trumpa je bil prvi, ki je za nasilje obtožil predsednika ZDA Joeja Bidna oziroma njegovo predsedniško kampanjo.

Vance je spomnil, da Bidnova kampanja Trumpa prikazuje kot največjo nevarnost ameriški demokraciji, ki jo je treba ustaviti.

Vance je bil eden od številnih potencialnih kandidatov za podpredsednika, Trump pa je z odločitvijo odlašal do začetka konvencije.

Trump si je Vancea med drugim izbral, ker podpira njegovo teorijo zarote o ukradenih predsedniških volitvah 2020 in se tako kot on ni pripravljen zavezati, da bo sprejel izid volitev, če bodo volivci izbrali koga drugega kot Trumpa, poročajo ameriški mediji.

"Rezultate volitev bom sprejel le, če bodo pošteni," je nedavno dejal za CNN.

O Trumpovi izbiri so dopisniki Bele hiše vprašali predsednika ZDA Joeja Bidna na poti proti Nevadi in je odvrnil, da je senator le Trumpov klon, kar zadeva politična vprašanja. "Ne vidim nobene razlike," je dejal Biden, ki je v dneh po atentatu na Trumpa zadržan s kritikami na račun svojega konkurenta za osvojitev predsedniškega položaja.

39-letni populist Vance je v zveznem senatu odločen zagovornik Trumpa in njegove politike in je med drugim nasprotoval pomoči za Ukrajino. S Trumpom sta na isti valovni dolžini, kar zadeva politiko priseljevanja, pri gospodarski politiki pa tako kot Trump in vsi republikanci podpira nižanje davkov bogatim. Zagovarja tudi Trumpov gospodarski protekcionizem in postavljanje Amerike na prvo mesto ne glede na posledice za svet.

Odnos do Trumpa je povsem spremenil, saj je bil uvodoma leta 2016 in 2017 pripadnik neformalnega republikanskega gibanja "Nikoli Trump". Bivšega predsednika ZDA je opredelil kot "idiota", obsojanja vrednega in škodljivega politika, ki bi lahko postal ameriški Hitler.

Kasneje je ugotovil, da v republikanski stranki danes ni uspeha brez Trumpove podpore in je obrnil ploščo. Trumpa je letos - poleg drugih, ki so upali na izbiro za podpredsedniškega kandidata - obiskal na sojenju v New Yorku, kjer so ga spoznali za krivega ponarejanja poslovnih dokumentov.

V medijskih intervjujih ponavlja, da so kazenski procesi proti Trumpu politični, za njimi pa stoji Biden.

Vance se je rodil 2. avgusta 1984 kot James Donald Bowman v jeklarskem središču Middletown v Ohiu, po diplomi na prestižni pravni fakulteti Yale pa je delal kot uradnik zveznega sodnika.

Leta 2014 se je poročil z Usho Chilukuri, sošolko s pravne fakultete in hčerko indijskih priseljencev. Imata tri otroke, poroča AFP. Kasneje se je začel ukvarjati z naložbami v tehnološko industrijo in se zaposlil pri družbi Mithril Capital Petra Thiela.

Njegovo knjigo Hillbilly Elegy, ki pripoveduje ameriško zgodbo o vzponu iz revščine v svet bogatih in so po njej celo posneli filmsko uspešnico z igralko Glenn Close v glavni vlogi, je zaznal Trumpov starejši sin Donald Trump mlajši in z Vanceom sta postala prijatelja.

Trumpa je njegov prvi podpredsednik Mike Pence po volitvah leta 2020 hudo razočaral, ker ni hotel razveljaviti izida in že takrat se je odločil, da bodo v primeru nove zmage na volitvah njegovo vlado sestavljali ljudje, ki so povsem na njegovi valovni dolžini, je poročala televizija MSNBC.

