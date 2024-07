Prva ženska z Nobelovo nagrado

Fizičarka in kemičarka Marie Curie je raziskovala radioaktivnosti, odkrila je radij in polonij ter ogromno prispevala k dosežkom na področju zdravljenja raka

Fizičarka in kemičarka Marie Curie je bila po rodu Poljakinja, a so Francozi nanjo neizmerno ponosni. Slavna je postala zaradi raziskovanja radioaktivnosti, odkrila je radij in polonij ter ogromno prispevala k dosežkom na področju zdravljenja raka. Je prva ženska, ki je prejela Nobelovo nagrado.

Pisalo se je leto 1891, ko je takrat 24-letna Maria Sklodowska zapustila Varšavo in odšla v Pariz. Nihče še ni sumil, da bo ta mlada ženska nekega dne raziskovala radioaktivnost in v času, ko je bila znanost skorajda izključno v domeni moških, postala svetovno znana kot znanstvenica Marie Curie.

Bila je izjemno nadarjena. Oboževala je fiziko in želela postati fizičarka. Doma ženskam ni bilo dovoljeno študirati in ko se ji je v Parizu uspelo vpisati na univerzo Sorbona, so se ji uresničile sanje.

Njen mož Pierre Curie, s katerim se je poročila leta 1895, je bil prav tako nor na fiziko kot ona. Skupaj sta raziskovala kovino, imenovano uran. Njun prijatelj Henri Becquerel je odkril, da ta snov seva, torej oddaja energijo. Toda ni vedel, zakaj. Zadevi je prišla do dna Marie, ki je ugotovila, da žarki nastanejo, ko razpadejo jedra uranovih atomov. Sevanje je poimenovala radioaktivnost.

Kmalu zatem je opazila, da sevajo tudi druge kovine. V mešanici različnih snovi je odkrila dva prej neznana elementa: polonij in radij.

Takrat so drugi znanstveniki postali pozorni na zakonca Curie. Spoznali so, kako pomembno je bilo njuno delo in par je skupaj s Henrijem Becquerelom leta 1903 prejel eno najpomembnejših nagrad v znanosti - Nobelovo nagrado za fiziko.

Takrat še ni bilo znano, da lahko radioaktivni žarki povzročajo raka. Nasprotno, obsevanje je veljalo celo za čudežno zdravilo za tovrstne bolezni. Marie in Pierre sta tako delala brez zaščite pred žarki.

Ko je leta 1906 Pierre umrl v nesreči, je Marie nadaljevala svoje raziskave. Leta 1911 je še drugič prejela Nobelovo nagrado, tokrat za kemijo. Marie Curie ni le prva ženska, ki je prejela Nobelovo nagrado, je tudi prva oseba, ki jo je prejela dvakrat.

Marie je umrla za rakom leta 1934 v starosti 66 let. Z raziskovalnim delom je nadaljevala njena hči Irene in uganete, katera ženska je naslednja prejela Nobelovo nagrado? Točno tako - Irene, ki je skupaj z možem odkrila umetno radioaktivnost.